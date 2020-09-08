Вот что может сделать оккупационная власть в Крыму, по примеру Израиля:

"Мы собираем воду, которую использовали 2.5 миллиона людей в округе Дан, в центре Израиля. Мы доставляем ее в Шафдан, где находится одна из самых больших в мире фабрик по очистке воды. И мы повторно используем 99.8% воды, возвращая ее в состояние питьевой, пригодной для мытья или для орошения. Использованную воду мы собираем с помощью больших труб. Оттуда мы убираем осадок, используем его вторично. А потом мы помещаем в воду микроорганизмы. Они питаются органикой, находящейся в воде, и очищают воду".

"В данный момент мы добились хорошего качества стоковых вод. Здесь, в очистном бассейне мы собираем сточные воды и проводим их через грунт. Это уникальная технология, разработанная в Израиле. В конце года мы используем эту воду для всех видов сельскохозяйственных растений на юге страны". (с сайта mfa.gov.il)

Вот что, россиянам ДЕНЕГ ЖАЛКО? Для Крыма??? Дело в том, что пробить сухопутный коридор по территории Украины тоже будет дорого. Скорее всего дороже, чем собрать нужную сумму с Воронежа, Краснодара, Питера и т.п. Протащить решение о подаче воды в Крым через Верховную Раду – это еще как повезет. Это не РФ. Бомбить Украину ради воды – так давайте спросим мнение американских бомбардировщиков, пролетавших у Крыма недавно.

Я думаю, им стоит потрясти свой собственный бюджет. Если на него даже отключение от SWIFT "не влияет", значит, все там нормально. На воду для Крыма хватит.