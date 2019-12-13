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13 грудня • оновлено в 11:36
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Россия завалила Крым своими, аннексия готовилась еще в 91-м

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Имея коренных татар "всего ничего", Крыму недостаточно было стать просто Крымской областью Украины.

Референдум 1991 года о предоставлении Крыму автономии у меня сегодня вызывает вопросы. Кравчук рассказывает, что они тогда не хотели обострения и поступали толерантно. "Ставлячись з повагою до кримського народу..."

Какого-какого "народу"?

"Кримського"? Это приезжие россияне - "кримський народ"? Не татары, нет? Кто больше всех кричал об автономии, а фактически уже тогда хотел аннексировать полуостров?

Ладно, сделали бы его татарской республикой, с главенствующим татарским языком, с привилегиями татар на принятие решений, с первостепенными правами татар на политические должности. Автономия для татарского Крыма была бы обоснована и правильна - ведь Крым имеет коренное население, тем более незаслуженно выселенное в бездну Российской Федерации или подальше. Крымские татары - самые первые правообладатели Крыма как такового.

Раз уж Украина вложилась в Крым по полной, то почему на ее территории позволили проводить референдум, а на Кубани, которую мы отдали взамен - нет? Понимаю, эмоциональный риторический вопрос. Опять-таки, Кравчук объясняет это тем, что крымские россияне нашли зацепку в решении Ленина 20-х годов о какой-то автономии, и на этом основании провели свой шабаш.

Можно предположить с большой уверенностью, что уже к 1991 году Крым готовился к аннексии.

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Более того, российские ресурсы пишут, что крымчане были даже обижены, что референдум оставил их с автономией, но в составе Украины. Той самой, которая проложила дороги, построила магазины, провела воду и дала Крыму жизнь и туристический поток. На мой взгляд, к моменту обретения нами независимости, там эта "автономия" была нужна только заезжим россиянам. Как известно, наглость, хамство, низкий уровень культуры - если всего этого д...рьма много - оно может рано или поздно взять верх, и те семьи украинцев, тяжело проработавших в этом Крыму до 1991 года, возможно и деградировали в некоторой степени до уровня новых жильцов. А возможно и не ходили на тот референдум, и сегодня именно их потомки выживают там в оккупации с мыслями об Украине.

Тот, кто позволил проведение референдумов на украинской территории в 1991 году - упустил вожжи из рук и потерял управление, и в немалой степени та ненужная крымскому населению автономия разрушила наши основы сегодня. Вернее, в 2014 году. Автономия нужна крымским татарам - это справедливо. Всем остальным - категорически НЕТ.

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В 1991 году Россия после распада СССР еще не крепко стояла на ногах, судорожно подбирая куски Союза и полномочий, деля имущество и сферы влияния. А мы могли бы действовать решительнее - и немножко дальше посмотреть в будущее, чем на одну каденцию украинского президента. История пишется решительными - как в 2014-2019. Или капитулянтами. Как сейчас. И если обвинять кого-то в том, что в 2014-м мы Крым не отстояли, то начать нужно было в 1991-м. Когда в Крыму еще не было российских воск в количестве более 30 тысяч.

P.S. Некто первый президент Крыма Юрий Мешков - получил образование в Москве, родился под Днепром, а умер в России. Русский по своей сути, по убеждениям и поступкам - всю свою жизнь посвятил присоединению Крыма к России.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
(1) Татары, захватившие Крым примернo кoгда Америку захватили англичане (и уcтрoившие там генoцид, как и англичане индейцам) - этo кoреннoе наcеление? Те, ктo три cтoлетия пoдряд уcтраивал малoрoccам безвиз пo cтранам Ближнегo Вocтoка и Севернoй Африки? Те, ктo пoчти пoлнocтью пoкинул Крым пocле Крымcкoй вoйны? (2) Какая "Кубань взамен" - челoвек кoгда-нибудь видел дoвoенные и пocлевoенные карты СССР, c разделением пo coюзным реcпубликам? (3) Какие "заезжие рoccияне"? Автoр читап данные вcеoбщей перепиcи наcеления Рoccийcкoй империи 1897 гoда? (4) Автoр знает o первoм референдуме СССР - крымcкoм референдуме января 1991 гoда? (5) Автoру не cтыднo так вдoхнoвеннo врать? (6) Вcе ли пoнимают, чтo еcли cтрoить чтo-тo на фейках, тo вcё рухнет быcтрo, мoщнo, и oчень бoльнo?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А куда делись вдруг все комменты?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурочка, Кубань вы отдали России взамен Крыма? ))) в каком году, не подскажешь?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Zhikharev Dmitry, самый популярный у свидомитов фейк. И никто их них до сиз пор не удосужился ни карты СССР посмотреть, ни даже открыть результаты выборов в Верховные Советы союзных республик, где видно, от какого города избирались депутаты в ВС РСФСР, а от какого - в ВС УССР.
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