Россия – разработана и построена США

Олег Чеславский Суспільство 09:55, 22.04.2020

Индустриальная России которую якобы оставил в наследство РФ Сталин, на самом деле была построена по лекалам и за деньги США.

Если вы откроете любой учебник или книгу по истории СССР, то везде будет словно под копирку написано, что Сталин провел индустриализацию.

Мифический герой - могучий и стойкий пролетарский советский народ вот так вот просто встал, и построил все заводы и фабрики посреди поля, с нуля.

И это после того, как большевики разворовали все, что было в казне Российской Империи.

После того, как героический пролетариат уничтожил, всю интеллигенцию, а с ними и инженеров со строителями.

Нет, ну если верить всему, что говорят на России то конечно безусловно это именно так, и чудеса случаются, но вот только в суровой реальности ничего подобного не было.

На самом деле индустриализацию СССР проводила третья сторона.

И кто же мог быть этой третьей стороной???

Германия?

Бывший индустриальный гигант находился под санкциями и никак стране советов помочь не мог.

Тогда кто?

США!

Практически все заводы, которые были построены в период с 1929 по 1939 год, были построены благодаря сотрудничеству с американскими компаниями.

При этом речь идет не о производстве шляп и сковородок.

Были построены такие важные промышленные объекты, как Харьковский, Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, металлургические заводы в Магнитогорске и Запорожье, автозаводы в Москве и Горьком, а также Уралмашзавод, Магнитострой, Днепрогэс.

В феврале 1930 года советское правительство получило от Albert Kahn, Inc. целую программу промышленного строительства в Советском Союзе, известную в советской истории как индустриализация в СССР. Был подписан договор, согласно которому американцы получали пакет заказов на строительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд долларов. Речь в договоре шла о 571 промышленном объекте.

  • Уральский машиностроительный. По данному договору построили Уральский машиностроительный, который оснастили: Чугунолитейный цех оснастили оборудованием немецкой фирмы Krigar, а загрузка шихты осуществлялась кранами английской компании Sheppard. В сталелитейном цехе установили электропечи фирмы AEG, а также пескоструйные камеры и пилы Mars-Werke. Крупнейший в Европе кузнечно-прессовый цех Уралмаша был оснащен двумя парогидравлическими прессами немецких фирм Hydraulik, Schlemann и Wagner. Гордость завода механический цех № 1, насчитывал 337 станков, из них 300 были закуплены у буржуев .

  • Днепрогэс. Строительством Днепрогэс занималась американская инженерно-строительная фирма Cooper Engineering Company. Площадку под строительство готовила немецкая фирма Siemens, она же поставила электрогенераторы. Турбины Днепрогэса изготовила американская компания Newport News.

  • Сталинградский тракторный. Знаменитый Сталинградский тракторный (а по факту танковый) завод, был целиком построен в США, потом размонтирован и на 100 судах перевезён в СССР.

  • ГАЗ. Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.

  • АЗЛК - построен инженерами Форда

  • Магнитка - точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана, детище фирмы Arthur McKee.

  • Бакинские нефтепромыслы - осваивала компания Barnsdall.

  • Знаменитый Донбасс и Кузбасс - Stuart, James Cooke, Roberts Schaefer, Allen Garcia.

Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 1500 заводов и фабрик!

200 000 американских инженеров и техников приехали в СССР и строили то чем Сталин потом гордился многие годы.

Благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться свои инженеры.

Со стороны СССР в индустриализации принимал участие лишь рабы. Миллионная армия заключенных строили могущество Сталина. А десятки миллионов жертв Голодомора - стали заложниками счетов за индустриализацию, которые Сталину надо было покрыть.

При этом, буквально все эти предприятия были не промышленного, а военного назначения, чего не могли не знать в США.

Сталин уже тогда готовился к Мировой войне, и ему было нужно много-много танков для завоевания капиталистической Европы, а затем и мира.

Всего за 10 лет Россия с помощью США получила в руки пропуск не только в новую индустриальную эпоху, но и в элитный клуб крупнейших армий мира.

Если бы не США, у Сталина не было всех тех танков, самолетов, большую часть которых он бездарно подарил другим своим союзникам - немцам в 1941.

У него не было вообще металлургической промышленности, а соответственно не было бы и развития артиллерии и стрелкового оружия.

Смешно, но многие из этих заводов работали бы и сегодня, не разворуй их на металл предприимчивые нувориши.

Но дело тут даже не в этом.

США изначально не видели в России (СССР) врагов, и каждый раз становились той спасительной силой, которая спасала эту страну от неминуемой гибели.

Но об этом я расскажу уже в следующей, не менее занятной истории...

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