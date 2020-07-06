Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Россия имеет историческое право выдвигать требования к Украине, поскольку, по его словам, в момент объединения Украины и России в 1654 году к украинским землям относилась небольшая территория.

Прежде всего, несколько слов про Сергея Цекова. Он по специальности врач-хирург, с 2014 года сенатор РФ от Крыма. Раньше он был депутатом Верховной Рады Украины первого созыва, был членом Партии регионов. Он ярый украинофоб.

Поскольку он врач, он не смог сказать ничего принципиально нового. Из чего он, собственно, исходил?

В 1654 году действительно была территория, которую Богдан Хмельницкий отдал царю Алексею Михайловичу. Это исторический контекст.

Когда самодержавие было ликвидировано, Украину нужно было обозначить на карте. И украинская Центральная рада исходила из двух вариантов: либо исторические аргументы, то есть территория Богдана Хмельницкого, либо этнографические, которые для ХХ века были и есть единственно правильными. Это та территория, на которой живет данный народ, который должен пользоваться всеми правами, в том числе правом на национальное и государственное самоопределение.

В истории Российской империи была единственная перепись населения, которая на конец XIX века зафиксировала численность населения и этнический состав по губерниям.

Весной 1917 года Владимир Винниченко с делегацией Центральной рады поехал в Петроград и попросил у российского временного правительства автономию для Украины. Он обозначил Украину в составе 9 губерний – Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Подольская, Волынская, Катеринославская, Херсонская и Таврическая. Причем, Таврическая без Крыма, потому что в Крыму количество украинцев было менее 50%.

В Петрограде Винниченко сказали: если вы хотите получить автономию Украины, то это 5 губерний, а не 9 – только правобережье. О Холмской губернии, оккупированной немцами, тогда речь не шла. Переговоры о воссоединении Кубанской области с Украинской Народной Республикой шли, но не завершились, потому что Скоропадский был свергнут.

Получилось так, что эти оставшиеся 4 губернии – это так называемая Новороссия – 3 губернии юга Украины, которые были в основном колонизированы украинцами, и Харьковская губерния.

Кремль согласился с Украиной в составе 9 губерний, когда завоевывал Украину, когда основывал советскую Украину. То есть Кремль согласился не с историческим, а с этнографическим аргументом.

Большевики якобы отстаивали право наций на самоопределение, но им нужна была вся Украина.

А в 2014 году, когда началась агрессия Российской Федерации против Украины, Путин изобрел ту самую "Новороссию" в составе Харьковской области и южной Украины. То есть те же 4 губернии по дореволюционному административно-территориальному делению.

Цеков за эти аргументы и уцепился.

Следует добавить, что, когда Украина еще была советской, когда все решалось в Кремле, Украина приращивала свою территорию только на западных границах – западно-украинские земли в составе Польши, Румынии и Чехословакии во время Второй мировой войны.

Ранее, до войны, Кремль удерживал в своих руках Кубань и русифицировал ее. Там по переписи 1926 года было до 70% украинского населения. От Украины отрезали Шахтинский округ, то есть восточный Донбасс, Таганрогский округ – по той же переписи там в основном проживало украинское население.

Относительно Кубани можно добавить, что тот Голодомор, который Сталин организовал в Украине с теми же признаками, с конфискацией всей пищи, был организован и там – с тем, чтобы подавить национально-освободительное движение на Кубани.

Вот и вся история.

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