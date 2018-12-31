МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Всі статті автора

Российская пропаганда в Киеве: взгляд из Москвы

6.7тЧитати матеріал російською

Из Киева. Смотрю я украинское телевидение и, порой, сильно удивляюсь…

На канале "ньюс ван" обсуждается ситуация вокруг военного положения и его отмены. Какой-то солидный, убедительно рассуждающий дядя эмоционально объясняет – "Это же очевидно, Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе. Он послал туда военные катера, чтобы потом ввести военное положение. Победить на выборах он стремится любой ценой… Еще хорошо, что Рада ограничила Петра - только на месяц и только в пограничных областях…".

Удивило, что "дядя" дословно повторил позицию, изложенную президентом Путиным и не поддержанную ни западными демократиями, ни ООН… Повторил эту позицию не Первый канал Москвы и не Раша тудей, а ведущий украинский телеканал… Мало того, дискуссию дополняло голосование, … почти 90% сидевших перед телевизором согласны с "дядей", а значит – и с Путиным?!

Российская пропаганда в Киеве: взгляд из Москвы

Российская пропаганда

Из Москвы. На следующий день слушаю радио "Эхо Москвы". Часовую программу в прямом эфире ведет главный редактор Алексей Венедиктов. (Недавно его заместитель – Татьяна Фельгенгауэр стала "человеком года" по версии журнала Тайм. Таня вошла в группу журналистов, подвергшихся физическому нападению за свою высокопрофессиональную и честную позицию.)

В программе Венедиктов, в частности, прокомментировал "керченский инцидент". Смысл сказанного хорошо информированным экспертом состоит в следующем – острый дефицит пресной воды в Крыму, особенно – на севере полуострова, заставляет политиков искать военное решение проблемы и готовиться к возможному силовому прорыву из Крыма к Днепру…

Новини
Армения и Беларусь унижаются, а Украина плюнула Москве в лицо!

Из исторического опыта. В заключение - еще одна короткая линия рассуждений - из нашего прошлого. К концу 1916 года часть русской прессы и часть депутатов тогдашней Думы перешла к истерической критике императора, его семьи и царского правительства. Критика стала существенной причиной того, что в феврале 1917, накануне решающего и завершающего войну наступления Русской армии, монархия пала. Назначенная новыми властями Чрезвычайная комиссия изучила документы прежних министров и пришла к неожиданному, но убедительному заключению – коррупции в работе царских министров не было, как не было и измены и сговора русской власти с напавшим на Россию германским кайзером. Крикливая пропаганда оказалась абсолютно лживой.

Но было уже поздно, "назад" сделать революцию невозможно. Результаты расследования главой ВП Львовым не публиковались, а император, вместе с семьей, оставался под домашним арестом…

Напомню трагический финал компании безнаказанной и бездумной дискредитации законной власти.

Новини
В 2019 году в России начнется революция

… За сутки до окончания войны (Австро-Венгрия 8 ноября готовилась подписать с Россией документы о выходе из войны, через 10 дней такой же документ готовилась подписать Болгария) – 7 ноября, бандиты из Красной гвардии, по требованию Ленина и Троцкого, успели арестовать Временное правительство. т.н. Съезд советов 8 ноября принял Декрет о мире (т.е. о капитуляции побеждающей России!!)…

70 миллионов дойчемарок, полученных заговорщиками, оказалось достаточно для проведения предательской акции прикрытой названием "Октябрьский переворот". Спустя десять лет, национальная измена большевиков была переименована в "Великую Октябрьскую социалистическую революцию".

Причем тут "дядя" и "ньюс ван" - думайте сами. В Киев хочется передать – хлопцы, мы, все-таки, на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор ЧубайсІгор Чубайс
Теми
Російська воєнна загрозаросійська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росіїпропагандавійна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
47
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
автор по ходу не знает что у нас в Украине много телеканалов а нюс -ван сейчас только совки смотрят и так голосуют
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
NEWSONE - один из немногих оставшихся филиалов "рашагудбай" в Украине, погоды он не делает, смотреть его - себя не уважать...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Да да, выбирете пожалуйста Порошенко. А то будет скучно. Я хочу еще 4 года ржачных видео от Шария.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Стельмах Михайло
Стельмах Михайло
Вартанов Жорик, Мы выберем того кого посчитаем нужным . а сявки пусть тявкают и грызут свои я..ца .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
Вартанов Жорик, Ты, чучело, хочешь тролеем поработать, дерьмо на вертилятор покидать. Другого не умеешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги