Росію піймали на новому фейку про "військову міць". Відеофакт

Олексій Тітофф Суспільство 11:40, 24.09.2020 Оновлено: 11:56, 24.09.2020

У Росії опублікували відео, де показано бомбометання на полігонах в Астраханській області в рамках військового навчання "Кавказ-2020".

На записі показано, як бомбардувальник Ту-22М3 злітає, скидує бомби, а після цього приземлюється на землю. Однак на відео є низка неточностей, що може говорити про фальсифікації та монтаж.

Перед зльотом бомбардувальник мав маркування ВКС – Військово-космічні сили. Однак коли літак почав бомбометання, борт повітряного судна вказаний як ВВС Росії. Після виконання маневру на землю знову приземлився борт з маркуванням ВКС.

Літак з маркуванням ВВС Росії
Скриншот
Літак із маркуванням ВКС Росії
Скриншот

Пояснимо, що з 2015 року військово-повітряні сили РФ іменуються як Повітряно-космічні сили (ВКС), а не ВВС. Тому такий факт може говорити про монтаж і підробку відео.

Літак з маркуванням ВКС Росії на навчаннях
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США спростували заяву Міноборони РФ, нібито російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 встановили новий світовий рекорд за тривалістю польоту.

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