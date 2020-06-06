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6 червня • оновлено в 14:16
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Росію піймали на брехні з військовим призовом у Криму

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Росія вже третій рік поспіль відправляє кримчан на строкову службу у віддалені військові округи на території Росії.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона уточнила, що таким чином РФ не стримала свою обіцянку залишати призовників служити в анексованому Криму.

Росію піймали на брехні з військовим призовом у Криму

Росію піймали на брехні з військовим призовом у Криму

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"Спочатку Російська Федерація заявила про те, що люди, яких "призвали" в Криму, будуть залишатися для проходження служби тільки в Криму. Проте після 2017 року ця практика змінилася. Обіцянку, яка давалася кримчанам в 2014 році, порушено. І зараз кримчани, частина з них, служать також в РФ", – зазначила правозахисниця.

Вона уточнила, що з початку анексії більше 22 тисяч жителів півострова були призвані на строкову службу, а зараз Росія планує тільки навесні призвати понад 3 тисячі осіб.

За словами Скрипник, призовники не можуть відмовитися від служби з політичних мотивів, адже, якщо вони посилатимуться на окупований статус Криму, то їх посадять до в'язниці.

"Навіть якщо вони мають проукраїнську позицію і вважають Крим окупованою територією, вголос бояться це говорити. Тому що тоді буде ще одна кримінальна стаття. Якщо людина говоритиме: "Крим – Україна", це кримінальне переслідування і позбавлення волі строком до п'яти років. Тому часто люди називають інші причини. Це можуть бути релігійні переконання, причини сімейного характеру (маленькі діти і літні батьки, за якими потрібен догляд)", – пояснила ситуацію очільниця Кримської правозахисної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила рішення звернутися до Організації Об'єднаних Націй через порушення Росією прав і свобод кримськотатарського народу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Особа
Ольга Скрипник
Місце
Україна
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