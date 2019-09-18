Росію без Путіна: Сенцов здивував заявою про війну на Донбасі

Деякі прихильники "руского міра" воювали на Донбасі заради того, щоб створити на території України "Росію без Путіна".

Таку заяву зробив колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Громадському" в середу, 18 вересня.

"Я з двома ополченцями перетинався на етапі. Один за гроші воював. А другий щиро поїхав воювати за "Новоросію", за "Нову Росію". Він вважав, що саме там вони побудують Росію, вільну від Путіна", – сказав Сенцов.

Він наголосив, що ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.

"Це не обговорюється навіть. Те ж саме – донбаські "республіки" – є штучними сателітами РФ. Це частина України. Я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Про все інше можна говорити", – додав він.

Олег Сенцов Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сенцов опублікував унікальне фото з в'язниці в Росії, яке було зроблене перед Новим роком.

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