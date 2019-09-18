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19 вересня • оновлено в 00:31
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Росію без Путіна: Сенцов здивував заявою про війну на Донбасі

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Деякі прихильники "руского міра" воювали на Донбасі заради того, щоб створити на території України "Росію без Путіна".

Таку заяву зробив колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Громадському" в середу, 18 вересня.

"Я з двома ополченцями перетинався на етапі. Один за гроші воював. А другий щиро поїхав воювати за "Новоросію", за "Нову Росію". Він вважав, що саме там вони побудують Росію, вільну від Путіна", – сказав Сенцов.

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Він наголосив, що ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.

"Це не обговорюється навіть. Те ж саме – донбаські "республіки" – є штучними сателітами РФ. Це частина України. Я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Про все інше можна говорити", – додав він.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сенцов опублікував унікальне фото з в'язниці в Росії, яке було зроблене перед Новим роком.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Во-во срочно нужно выпустить ещё одно документальное гомнокинцо с твоими фантазиями иначе забудут, пипл уже так хавать не будет!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , ему пора фильм снимать " сказки сенцова" !))))
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