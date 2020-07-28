Росіянин втік в Україну через репресії в РФ

На кордоні з РФ затримали росіянина, який попросив притулок в Україні. ДПСУ

Громадянин Росії незаконно перетнув російсько-український кордон, щоб попросити статус біженця в Україні.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 45-річного чоловіка затримали біля пункту пропуску "Юнаківка" в Сумській області.

Він пояснив, що через політичні та релігійні погляди його переслідують в Росії, тому він не може там більше залишатися.

"Подальше перебування на території РФ я бачу загрозливим як для моєї волі, так і для фізичного стану. Я очікую репресій з боку російської влади і з політичних мотивів, і з релігійних", – сказав затриманий.

За його словами, він бачить в Україні свободу думки, свободу віросповідання, а українці відчувають себе у вільній країні, а не як громадяни РФ в Росії.

Чоловік звернувся з проханням надати йому статус біженця. Українські прикордонники направили його в органи Державної міграційної служби України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на пункті пропуску "Нові Яриловичі" Чернігівської області блогер з Російської Федерації попросив про надання йому статусу біженця. Він сказав, що за свою активну громадянську діяльність і релігійні уподобання піддавався в Росії переслідуванням.