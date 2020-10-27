Росіянин порушив кордон, щоб попросити притулку в Україні

Прикордонники на Луганщині 26 жовтня затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником.

Чоловік розповів, що втікає з Росії, де його переслідують через проукраїнські погляди, повідомила пресслужба МВС України.

Затриманий пояснив, що він родом із Казані. З 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади у Російській Федерації.

З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни.

Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу. Під час складання справи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам, про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що громадянин Росії незаконно перетнув український кордон, щоб попросити статус біженця. Чоловіка затримали біля пункту пропуску "Юнаківка" в Сумській області. Він пояснив, що в РФ його переслідують за політичні та релігійні погляди.