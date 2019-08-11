Речниця МЗС РФ Марія Захарова розлютила росіян втручанням у справи України.

У Facebook Захарова висловила обурення у зв'язку з новиною про те, що українські поліцейські підготували 800 чоловік, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території Донбасу.

"А я думала, почнуть з відновлення платіжних систем і банківської інфраструктури", - прокоментувала Захарова, за що їй тут же "прилетіло".

"Росіяни, вас вдома п*здять за те, що намагаєтеся голову вгору підняти, але при цьому вас хвилюють проблеми сусіда", "Подивися, що у вас робиться. Рило своє сунеш", "Дивіться в свою тарілку. У вас побільше тарганів" , "А що ви думаєте про поліцію Росії, пані Захарова? Соромно дурити свій народ, розповідаючи страшилки про Україну", "Вас абсолютно не цікавить, як Росія горить, в країні протести..." "Сибір горить, боєприпаси рвуться, народ обурюється, а їх Україна турбує... Скільки можна?" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Захарову підняли на сміх за безглузде фото в боксерських рукавичках. Користувачі припустили, що вона знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

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