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"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну

11.4т Читати матеріал російською

Речниця МЗС РФ Марія Захарова розлютила росіян втручанням у справи України.

У Facebook Захарова висловила обурення у зв'язку з новиною про те, що українські поліцейські підготували 800 чоловік, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території Донбасу.

"А я думала, почнуть з відновлення платіжних систем і банківської інфраструктури", - прокоментувала Захарова, за що їй тут же "прилетіло".

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"Це ж треба додуматися!" Захарова скипіла через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну

"Росіяни, вас вдома п*здять за те, що намагаєтеся голову вгору підняти, але при цьому вас хвилюють проблеми сусіда", "Подивися, що у вас робиться. Рило своє сунеш", "Дивіться в свою тарілку. У вас побільше тарганів" , "А що ви думаєте про поліцію Росії, пані Захарова? Соромно дурити свій народ, розповідаючи страшилки про Україну", "Вас абсолютно не цікавить, як Росія горить, в країні протести..." "Сибір горить, боєприпаси рвуться, народ обурюється, а їх Україна турбує... Скільки можна?" - пишуть коментатори.

"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну
"Росіяни, вас вдома п*здять!" Захарову жорстко розмазали через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Захарову підняли на сміх за безглузде фото в боксерських рукавичках. Користувачі припустили, що вона знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Жаль,что Валуев не даст ей в рот,может тогда все Наладится в России и Украине.
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1
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Красивая женщина. Не, ну климкин тоже красивая, но вечно мятый пиджак, вроде его имели на этом пиджаке, да и дурковатый!
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2
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Kuksov Micha, ТЫ СТАРЫК С УМА ВЫЖИВАЕШ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ , ЦАРЬ В КРЫМУ НА БАЙКЕ НОВОГО ФАВОРИТА КАТАЕТ , ЗАЛДОСТАНОВ РЕВНУЕТ НА ДУЭЛЬ ВЫЗЫВАЕТ , ТАЙГА ПОД ПОЛЯ КИТАЮ ДОГОРАЕТ РАДИАЦИЯ ДОБЫВАЕТ А ЗАХАРОВА ПРО УКРАИНУ ПЕЧЕТСЯ , ВЫ УЖЕ РОССИЮ ПРОСРАЛИ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ !!!!!!!! 100% ПРОСРАЛИ , ВАМ ПЕСЕЦ КОЦАБЫ ,
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1
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Наверное вся Украина подписана на Захарову
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2
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Сергеев Антон, ВСЯ ПОМОЙКА ОДЕРЖИМА УКРАИНОЙ , ВСЯ , ВЫ ПАРАШУ УЖЕ ИЗ ЗА УКРАИНЫ ПРОСРАЛИ , КИТАЙ ПОЛЯ ГОТОВИТ , ТАЙГУ СПАЛИЛ А ОНО ОДНОКЛЕТОЧНОЕ С ЗАХАРОВОЙ ДЕНЬ И НОЧЬ УКРАИНА УКРАИНА
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1
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Сергеев Антон, )))))))))))))))))))))))))))))))))
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