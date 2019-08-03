''Не подобається, їдьте у свою Туреччину'': чому кримчани не уживаються з російськими туристами

Кримчани та російські туристи ніяк не можуть знайти спільну мову. Жителі півострова скаржаться на те, що до них їдуть бідні туристи, які тягнуть із собою ковбасу і пиво, не витрачають грошей на екскурсії і мало купують на базарах.

Російські ж туристи зі свого боку заявляють, що у Криму брудно, місцеві жителі піднімають ціни на проживання, але не вкладають гроші у комфорт та інфраструктуру. Зростають ціни і на продукти. Детальніше про те, як живе курортний Крим – у матеріалі OBOZREVATEL.

Їдьте у свою Туреччину, якщо вам дорого

Кримчани і росіяни ніяк не можуть поділити півострів і постійно з'ясовують, хто все ж таки тут паскудить більше: місцеві чи приїжджі. Туристи з Росії часто тицяють у ніс місцевому населенню фото неприбраних вулиць, засмічених пляжів, брудної води у морі. Кримчани зі свого боку звинувачують в усьому приїжджих.

Вода на пляжі Фіолента покрилася масляною плівкою ВК

"Це вони до нас щоліта приїздять, сміття кидають де попало. На пляжі недопалки хто залишає, місцеві чи що? Машинами своїми захаращують усі вулиці. І ще скаржаться на високі ціни! Не подобається, їдьте у свою Туреччину! А ми і без вас проживемо", – обурюється власниця апартаментів у Алушті Валентина Григорівна.

Пляж у Миколаївці ВК

Пляж у Миколаївці ВК

Росіяни впевнені – у Криму погано працюють комунальні служби. "Я сам із Краснодарського краю. У нас на вулицях чисто, вулиці прибирають у три зміни. Але те, що коїться у Ялті, Сімферополі, Севастополі – просто жах. Я у Криму був за останні п'ять років тричі. Першого року я все списував на те, що у них немає грошей, проблеми, з часом наведуть лад. Але у них нічого не змінюється, а стає все гірше. Бруд на пляжах, зруйновані набережні, крім основної траси "Таврида" тут доріг немає взагалі. А ціни на відпочинок і харчування зростають щороку. Вони жодних послуг не надають, свої кімнати, будинки для туристів навіть не ремонтують, а ціни піднімають. За що платити? Наступного року тільки у Туреччину, там хоч знаєш, за що гроші віддав", – обурюється житель Краснодарського краю Євген Салманов.

Дорога на під'їзді до Сімферополя ВК

Дорога на під'їзді до Сімферополя ВК

"Я щойно повернувся з Криму, востаннє був там у 2012 році. Але півострів дуже змінився у гірший бік. На Царському пляжі сміття, у воді масляна плівка, купатися неможливо. Тільки назва лишилася. А ціни! За ніч проживання 2500 рублів (приблизно 1050 грн), покататися на катамарані коштує 600 рублі на годину (250 грн). Так у труні я такий Крим бачив!", – обурюється Володимир Котов.

Вода біля пляжів Фіолента покрита масляною плівкою ВК

Щоправда, жителі півострова ніяк не хочуть визнавати, що російські туристи їх годують і тому вимагають відповідного сервісу за свої гроші.

"У нас є робота, ми від них не залежимо. У нас є "Кримський титан", содовий завод, два суднобудівні заводи "Море" і "Залив", винний завод "Массандра". Тому не хочуть їздити, нехай не їздять. Ціни наші їм не подобаються. Звісно, раніше все задарма отримували, а тепер ціни такі, як у Москві, ми теж за ними живемо і не скаржимося. Я ж не кажу, що їх продукти неякісні і несмачні", – ділиться пенсіонер із Євпаторії Семен Рогов.

Колючим дротом відгороджують пляжі ВК

Місцеві підприємці б'ють туристів

Скаржаться кримчани і гості на дороги. Наприклад, недобудована вже котрий рік траса "Таврида" стала причиною багатьох ДТП, часто із загиблими. Її ще називають "дорогою смерті".

Рух тут відбувається лише у дві смуги, а оскільки частина траси вже з хорошим покриттям, то водії розганяються, вилітають на зустрічну для обгону, в результаті – жорсткі аварії та смерті. Крім цього, на трасі ще ведуться ремонтні роботи, тут багато техніки, яка заважає руху. Також немає розмітки і вказівних знаків. Бракує узбіч, куди може від'їхати машина в разі небезпечної ситуації. Часто дві смуги руху затиснуті металевими обмежувачами, тому нікуди подітися від транспорту, що мчить назустріч.

Жахлива аварія на трасі "Таврида"

Російська преса наводить цифри. За п'ять місяців 2019 року на відкритій частині "Тавриди" трапилося 63 ДТП, 19 осіб загинуло, 105 – травмовано. За аналогічний період минулого року (на трасі тоді залатали дірки) тут було 23 ДТП, 4 особи загинули і 28 отримали травми.

Чергова аварія на "Тавриді"

Водіям на "Тавриді" нікуди роз'їхатися

А так виглядають дороги в Алушті ВК

Місцеві жителі скаржаться, що крім центральних доріг на півострові більше нічого не ремонтують.

Періодично між туристами і місцевими підприємцями виникають конфлікти. Так, уже не раз фотографи з тваринами біля Судацької фортеці нападали на туристів за відмову платити за фото. Місцеві розповідають, що фотографи пропонують зробити знімок за одну ціну, а потім вимагають набагато більше. Незгодних б'ють.

Туриста били ногами за відмову платити за фото ВК

Туриста били ногами за відмову платити за фото ВК

Всю морозилку забили стегенцями

Що стосується цін на півострові, то кримчани скаржаться, що до них їдуть бюджетні туристи, які везуть із собою сало, ковбасу, консерви, картоплю, крупи, макарони. Тому не витрачаються на кафе, ресторани.

"До мене приїхала сім'я з трьох осіб. Так вони у мене зайняли половину холодильника. Навіть морозилку забили курячими стегенцями. У них весь багажник був заповнений продуктами, починаючи від макаронів і закінчуючи капустою. Я їм кажу, так що ж ви кримських овочів тут на базарі не купите? Вони купували тільки молоко, яйця і фрукти. Торгувалися за кожну копійку. Ні на які екскурсії не їздили, самі ходили пішки або на громадському транспорті їздили кудись", – скаржиться власниця житла із Судака.

Сміття на вулицях ВК

Інша розповіла, що її гості із собою привезли навіть воду у великому балоні, вино, горілку і пиво. "Сказали, що у нас усе дорого, тому вони не планують витрачати гроші на продукти", – каже господиня кімнат із Феодосії.

Скільки коштує відпочинок

Зате самі туристи дуже задоволені таким відпочинком. "Ми поїхали в цьому році на 18 днів утрьох із дитиною. Витратили 700 доларів лише на їжу і всілякі розваги, без дороги і житла. Їздили в аквапарк, на екскурсію, в зоопарк. Купували інжир, кавуни, морозиво, продукти брали у супермаркетах, а овочі у кіосках. Із собою з їжі взяли небагато – суху ковбасу, вино, коньяк і сало", – розповіла жителька Підмосков'я Олена Абросимова.

"Нам відпочинок у Криму на трьох із дитиною на 10 днів коштував майже 500 доларів. Це без урахування житла", – хвалиться Віталіна із Воронежа.

Також росіяни наводять деякі ціни у Криму. Наприклад, свинина там коштує 350 рублів (145 грн), курячі стегенця 180 рублів (75 грн), філе куряче 260 рублів (108 грн), варена ковбаса 250 рублів (105 грн).

Ціни у магазинах "Пуд" у Криму (типу АТБ) sovet.kidstaff.com.ua

Ціни у магазинах "Пуд" у Криму (типу АТБ) sovet.kidstaff.com.ua

Росіяни вибирають дешеві кімнати і бази

Що стосується відпочинку не у приватному секторі, а у готелях, то сайт-агрегатор авіаквитків Aviasales провів своє дослідження і порівняв ціни на відпочинок у Криму, Туреччині, Греції та Чорногорії. За основу вони брали тижневий відпочинок на двох у готелях рівня трьох зірок у популярних приморських містах.

За їхніми даними, такий відпочинок у Криму коштуватиме щонайменше 53356 рублів (22231 грн). Аналогічний відпочинок у Туреччині коштуватиме 31892 рубля (13288 грн). Відпочинок у Греції, в Салоніках коштуватиме 44788 рублів (18661 грн). А у Чорногорії, у Будві це коштуватиме 45127 рублів (18802 грн).

Пляжі у Криму Капітал

Російські туроператори визнають – відпочинок у Криму обирають все частіше бюджетні туристи, тому у них попитом користуються приватні гостьові будинки, бази відпочинку і кемпінги. Їм надає перевагу половина російських туристів. Лише 27% зупиняються у пансіонатах, 11% у готелях три зірки і 4% – чотири зірки.

У найдешевших кримських селищах (за даними сайту Tvil.ru) проживання на добу коштує від 500 до 750 грн. Наприклад, у селищі Затишний Сакського району ціна за добу від 1200 до 2000 рублів за ніч (500 – 833 грн), у Кипарисовому Алуштинського району ціна 1800 рублів (750 грн), у Малореченському Алуштинського району 1850 рублів (770 грн).

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