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30 січня • оновлено в 14:49
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/ Суспільство

"Росіяни так не зможуть!" Україна потролила ведучу із США через скандал із гопаком

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Посольство України в США відреагувало на скандал довкола того, що популярна американська ведуча Еллен ДеДженерес назвала артистів хореографічного ансамблю імені Вірського "російськими хлопцями".

На сторінці дипломатичного відомства у Facebook з'явився дотепний пост, в якому зірці знову нагадали, що танцюристи насправді є українцями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Еллен ДеДженерес

Еллен ДеДженерес

"Шановна Еллен, українці – великі шанувальники шоу Еллен ДеДженерес. Просто щоб ви знали, що відео, яке ви розмістили в Instagram, насправді про знаменитий танок "Гопак", який є українським, а не російським. І давайте будемо чесними, росіяни ніколи не зможуть так танцювати. Наш український ансамбль танцю імені Вірського, який є на цьому відео, може довести це у вашій студії", – звернулося посольство до телеведучої.

Крім того, воно закликало українців приєднатися до флешмобу в мережі і масово писати на сторінці ДеДженерес та її шоу, що гопак насправді є національним українським танцем, а не російським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Еллен Дедженерес
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Xoxлы гордятся татарским танцем, который привился в среде Войска Запорожского. Там всё от татар: одежда, причёски, прыжки.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
У свинорусов есть ничего...все что есть все ворованое...кухня,культура,одежда
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Николаев Олег
Николаев Олег
Себостьян Прейро, да, россияне в джинсах и куртках бледно смотрятся рядом с украинцами в вышиванках, шароварах и верхом на свинье.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И всегда могли https://www.youtube.com/watch?v=z9IeAMeEIyI
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