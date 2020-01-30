"Росіяни так не зможуть!" Україна потролила ведучу із США через скандал із гопаком

Посольство України в США відреагувало на скандал довкола того, що популярна американська ведуча Еллен ДеДженерес назвала артистів хореографічного ансамблю імені Вірського "російськими хлопцями".

На сторінці дипломатичного відомства у Facebook з'явився дотепний пост, в якому зірці знову нагадали, що танцюристи насправді є українцями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Еллен ДеДженерес

"Шановна Еллен, українці – великі шанувальники шоу Еллен ДеДженерес. Просто щоб ви знали, що відео, яке ви розмістили в Instagram, насправді про знаменитий танок "Гопак", який є українським, а не російським. І давайте будемо чесними, росіяни ніколи не зможуть так танцювати. Наш український ансамбль танцю імені Вірського, який є на цьому відео, може довести це у вашій студії", – звернулося посольство до телеведучої.

Крім того, воно закликало українців приєднатися до флешмобу в мережі і масово писати на сторінці ДеДженерес та її шоу, що гопак насправді є національним українським танцем, а не російським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

популярна американська телеведуча Елен ДеДженерес назвала ансамбль імені Вірського "російськими хлопцями". Вона опублікувала відео з виступом українців у Instagram.

На помилку одразу ж звернули увагу користувачі мережі, підкресливши, що в кадрі – українці, які виконують національний танок гопак.

Нагадаємо, раніше в популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадщина") Україну назвали "Малоросією".

Після скандалу, що спалахнув, італійський ведучий Флавіо Лоренцо Інсіньє публічно вибачився за свої висловлювання.

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