Росіяни та українці не братні народи, ще довгі роки відносини не будуть близькими, – Познер

Росіяни та українці не є братніми народами, а відносини між ними ще довгі роки не будуть емоційно близькими

Таку думку висловив російський журналіст Володимир Познер в інтерв'ю виданню "Гордон". Він назвав відому тезу про "братські народи" частиною радянської пропаганди.

"...я бував в Україні досить багато до цього, й у мене не було відчуття, що це братський народ. Усе ж таки "москалі" – це слово існувало. Україна стала частиною Росії не тому, що вона до цього прагнула. У неї було безвихідне становище. Були поляки, католицизм, була дуже небезпечна ситуація. І вона якоюсь мірою – як і Грузія, між іншим, – змушена була стати частиною Росії", – сказав Познер.

Він особливо підкреслив, що дуже багато українців не вважали себе "молодшими братами".

"Братські" – це частина радянської пропаганди. Так ніякі не братські. Як тільки з'явилася можливість піти, тут же, не роздумуючи, пішли всі. Жодного братнього народу. Ніхто не сказав: "Ні-ні, ми хочемо залишитися". Ніхто не залишився", – заявив журналіст.

На його думку, є багато близького між країнами: схожі мови, одна релігія, однак це не ключові фактори.

"І в Болгарії така ж релігія. Не в цьому ж справа. Насправді, як мені здається, якби були братніми народами, всього цього не було б. Думаю, те, що сталося, звичайно, призвело до того, що на довгі-довгі роки відносини між Україною та Росією не будуть емоційно близькими. Це так", – заявив Познер.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку ексвіцепрем'єра кримського уряду Андрія Сенченка, Росії доведеться повернути окупований півострів назад до складу нашої держави.

На питання про можливу реакцію Росії, яка вже шостий рік відмовляється обговорювати питання анексії Криму на будь-яких зустрічах, вважаючи його закритим, Сенченко запевнив, що в нового президента РФ не буде іншого виходу, як розпочати переговори щодо повернення Криму.