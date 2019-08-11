"Росіяни своїх кидають": АТОшник розповів про боягузтво ворога в бою на Донбасі

Бійці російської армії на початку АТО рідко приходили "підбирати" своїх людей.

Про це "Апострофу" розповів боєць АТО Іван Журавльов, який в 2014 році брав участь у боях за Саур-Могилу.

Тоді українські бійці змушені були кілька днів битися в повному оточенні російських військ.

На питання журналіста, чи серйозні втрати в той час українська армія завдала противнику, він відповів:

"Я думаю, що так, бо тільки втрати могли їх зупиняти. Але скільки їх загинуло – складно сказати, тому що убитих і поранених важко було побачити у траві. Але після бою вони дуже рідко приходили підбирати своїх людей. Я пам'ятаю тільки один випадок, коли прийшов один чеченської зовнішності і почав щось шукати на цьому полі. Як кажуть, російські своїх не кидають, але на тій висоті ми довели, що кидають, здорово вони кидають своїх, навіть не підбираючи поранених".

Іван Журавльов апостроф

Відзначимо, що у серпні 2019 року виповнюється п'ять років боїв, які в 2014 році українська армія вела на Донбасі, поблизу кордонів з РФ. Як відомо, вони завершилися оточенням підрозділів ЗСУ в так званому "Південному котлі", а також вторгненням регулярних військ РФ.

Ключовим вузлом нашої оборони тоді була домінуюча висота Саур-Могила, з якої можна було контролювати вогнем значні території, в тому числі і кордон з РФ.

Український військовий Іван Журавльов був одним з трьох бійців, які підняли український прапор над Слов'янському, він брав участь і в боях за Саур-Могилу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО закликав жорстко помститися за загиблих на Донбасі. За його словами, дипломатична гнучкість української влади в питанні мирного врегулювання не повинна перетворитися в м'якість.

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