"Росіяни стали жебраками": в окупованому Криму затужили за Україною

Незважаючи на запуск Керченського моста туристичний бізнес в окупованому Росією Криму не зможе повернутися на той рівень, який був при Україну.

Як передає "Радіо Свобода", таку заяву зробив колишній чиновник відділу курортів і туризму Євпаторійської міськради Сергій Вікарчук, зазначивши, що Росія буде активно намагатися задіяти своїх громадян для розвитку туризму на півострові.

Відзначається, що РФ планує запустити в Крим залізничною частиною Керченського мосту пасажирські поїзди з 11 міст: Москви, Санкт-Петербурга, Мурманська, Єкатеринбурга, Казані, Ростова-на-Дону, Воркути, Архангельська, Челябінська, Пермі і Новосибірська.

"Думаю, що саме залізниця допоможе Росії в цьому питанні. Туристи інші будуть ‒ не буде якісного туриста. Це буде більше соціальний турист, який буде з усіх міст їхати до Криму відпочивати. У них принцип Радянського Союзу, коли майже всі люди намагаються бути задіяними в державному секторі. Держслужбовцям надаватимуть путівки, щоб їхати відпочивати. Зазвичай ці люди заробляють 6-9 тисяч рублів на місяць, і для них одна тільки дорога обійдеться в 15-20 тисяч. Цю частину на себе візьме держава. Коли турист буде потрапляти до Криму, він не зможе дозволити собі екскурсії, якісну продукцію. Не буде такого туриста, який був раніше, "при Україні", але кількісні показники збільшаться", - вважає Вікарчук.

При цьому один з радіослухачів з Криму розповів, що вже зіткнувся з такого роду російськими туристами, які скаржаться на фінансові проблеми.

"Я спілкувався з туристами з Росії та питав, як з зарплатами. Кажуть, до санкцій були нормальними, а зараз ніякі. Нема грошей. Хтось поїде в Крим своєю машиною, але вони жебраками стали всі, росіяни. Щось купити, зайвих сто рублів викласти ‒ у них руки трусяться. Не знаю, як буде з поїздами, але грошей у росіян мало", - розповів кримчанин.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні жителі Криму масово поскаржилися на злидні, заявивши, що їм нема за що годувати дітей.