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Росія зважає тільки на силу, а перемир'я на Донбасі може спокійно порушити, - Турчинов

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Суспільство
4,5 т.
Росія зважає тільки на силу, а перемир'я на Донбасі може спокійно порушити, - Турчинов

Турчинов прокоментував припинення вогню на Донбасі.

Російська сторона рахується лише з силою, а домовленості щодо припинення вогню на Донбасі завжди цинічно і нахабно порушує.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL сказав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Анатолій Турчинов. За його словами, з практики, зазвичай вони тривають не більше доби.

"На моїй пам'яті це мабуть 101-а домовленість щодо припинення вогню з російсько-терористичними військами, що окупували частину Донбасу. При чому, вони були вже і під час каденції нового президента і вони завжди не тривають довше однієї доби. Саме російська сторона цинічно і нахабно їх порушує", – сказав він.

Турчинов не бачить підстав називати чергову домовленість "проривом", як про це кажуть в Офісі президента.

"Мій досвід доводить, що росіяни рахуються лише з силою, а не з папірцями, які вони самі ж і підписують. Тільки сильна армія та потужна сучасна зброя можуть примусити їх до припинення вогню, а в перспективі – до звільнення всієї території України. Однак зараз все відбувається навпаки. 4 доби поспіль вмирає український солдат, без допомоги, порятунку та знищення його вбивць. Ми бачимо, як вбивають героїчного медика з червоним хрестом на білій касці, попри всі "домовленості". Без адекватної відповіді на такі провокації ніхто нас не поважатиме і не рахуватиметься з Україною", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 27 липня на Донбасі має наступити режим повного та всеосяжного припинення вогню. Рішення ухвалили на засіданні Тристоронньої контактної групи поміж Україною, Росією та ОБСЄ.

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіМирні переговори в МінськуНовини РосіїОлександр Турчинов
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