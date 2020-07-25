Росія зважає тільки на силу, а перемир'я на Донбасі може спокійно порушити, - Турчинов

Російська сторона рахується лише з силою, а домовленості щодо припинення вогню на Донбасі завжди цинічно і нахабно порушує.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL сказав колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Анатолій Турчинов. За його словами, з практики, зазвичай вони тривають не більше доби.

"На моїй пам'яті це мабуть 101-а домовленість щодо припинення вогню з російсько-терористичними військами, що окупували частину Донбасу. При чому, вони були вже і під час каденції нового президента і вони завжди не тривають довше однієї доби. Саме російська сторона цинічно і нахабно їх порушує", – сказав він.

Турчинов не бачить підстав називати чергову домовленість "проривом", як про це кажуть в Офісі президента.

"Мій досвід доводить, що росіяни рахуються лише з силою, а не з папірцями, які вони самі ж і підписують. Тільки сильна армія та потужна сучасна зброя можуть примусити їх до припинення вогню, а в перспективі – до звільнення всієї території України. Однак зараз все відбувається навпаки. 4 доби поспіль вмирає український солдат, без допомоги, порятунку та знищення його вбивць. Ми бачимо, як вбивають героїчного медика з червоним хрестом на білій касці, попри всі "домовленості". Без адекватної відповіді на такі провокації ніхто нас не поважатиме і не рахуватиметься з Україною", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 27 липня на Донбасі має наступити режим повного та всеосяжного припинення вогню. Рішення ухвалили на засіданні Тристоронньої контактної групи поміж Україною, Росією та ОБСЄ.