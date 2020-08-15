Росіяни поскаржилися на хамство та високі ціни в Криму

Російські туристи, які прибували до окупованого Криму скаржилися на хамство кримчан і "вкрай специфічний" відпочинок на півострові.

Як пише "Рамблер", росіяни обурювалися завищеними цінами та поганим сервісом.

"Я людина, яка збирає гроші на відпочинок і чесно працює цілий рік. А відпочинок на курорті Криму залишає не найприємніші враження ... У мене склалося враження, що всі працюють під девізом "Насильно вас ніхто не тримає" та не важливо, що відпочиваючі забезпечують нормальне існування на цілий рік", – поділилася росіянка на одному з сайтів для туризму.

Також росіяни скаржилися, що кримчани не надають їм такий же рівень обслуговування, як, наприклад, в Туреччині.

"У знайомої гостьовий будинок в Криму. Те, як вона веде свій бізнес і спілкується з клієнтурою, у мене викликає дикий біль мозку. Через пандемію та закриті кордони у неї аншлаг, тому дичину вона творить, помноживши на 10. Нещодавно у себе в групі вона написала, що ті клієнти, які скаржаться на сервіс/чистоту кімнат і т.д., можуть валити до Туреччини, де їх розбестили сервісом!" – писали громадяни РФ в мережі.

Крім того російські туристи відзначали, що обслуговування в окупованому Криму нагадує "радянське".

"З таким відвертим "совковим" хамством в обслуговуванні в Росії я вже більше десяти років не зустрічався ... Тут все віддає Радянським союзом. Столові, дороги, пляжі, а головне – люди. Сучасний цивілізований діалог з клієнтом в Криму навряд чи можна почути", – відмічено в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму поскаржилися на російських туристів, які як "орди дикунів" заполонили український півострів.

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