Росіяни порушили кримінальну справу на українців через Гітлера в "Безсмертному полку"

Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи через фото Гітлера, розміщених на сайті акції "Безсмертний полк", на чотирьох росіян, а також громадян України та Естонії.

У фігурантів справ про реабілітацію нацизму провели обшуки, їх допитують слідчі, пише "Медуза". Кого саме з українців підозрюють у злочині на сайті СК не повідомляється.

Росіяни порушили кримінальну справу на українців через Гітлера в "Безсмертного полку" Известия

Відзначимо, що в 2020 році в Росії через епідемію коронавірусу щорічну акцію "Безсмертний полк" провели онлайн. Будь-який бажаючий міг завантажити на сайт фото родичів-ветеранів, після їх показали в інтернеті і по телебаченню. Так були розміщені кілька фотографій нацистських злочинців, підписані вигаданими іменами.

За даним фактом росіяни порушили кримінальну справу за статтею про реабілітацію нацизму, вона передбачає до трьох років позбавлення волі. У СК заявляли, що через день після інциденту підозрюваних вдалося знайти по IP-адресами.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Росія в якості "представників" ОРДЛО запросила на засідання Тристоронньої контактної групи 14 травня громадян з паспортами РФ.