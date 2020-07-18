Росіяни обстріляли ділянку розведення військ на Донбасі, – штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 18 липня тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, вони вели вогонь по ділянці розведення сил та засобів № 3 Богданівка.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що підрозділи ООС рішуче відповіли на вогневі дії та змусили окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрат у лавах ЗСУ зафіксовано не було.

"Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї. На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – сказано у повідомленні.

Так, 18 липня окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Водяного.

Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутору Вільний.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", – додали в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи активізували обстріли позицій українських військових і 17 лютого 18 разів порушили режим припинення вогню. Воїни ООС змусили окупантів припинити вогонь – одного терориста знищили.