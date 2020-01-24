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24 січня • оновлено в 05:01
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Росіяни обійдуться: окупанти в Криму жорстко зганьбилися подачкою

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В окупованій Росією Ялті (півострів Крим) розгорівся скандал через видачу коробок з речами для новонароджених.

Роздавати подарунки стали тільки місцевому породіллям, обділивши понаїхали росіян. На це звернули увагу на сторінці RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

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"На паблік Ялти маленький срачік. З 1 січня деяким (тільки місцевим) новонародженим адміністрація міста стала дарувати ось такі подарунки. Понаехам прикро, місцевим дивно", – йдеться в коментарі до фото.

У мережі посміялися над щедрістю окупаційної влади.

В Ялті роздали бебі-бокси

В Ялті роздали бебі-бокси

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси

В Ялті роздали бебі-бокси

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси

В Ялті роздали бебі-бокси

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси

В Ялті роздали бебі-бокси

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Росіяни обійдуться: окупанти в Криму жорстко зганьбилися подачкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму вчителів змусили контролювати школярів в соцмережах.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
По версии хо хлов в роддомах должны храниться миллионы коробок "на всякий случай"? У меня сын в прошлом году родился и мы маткапиталл ещё не трогали. Думаем тачку сменить:)
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Орися Пчёлка...а ты ещё в эту коробку положи 450 тысяч рублей от государства...за первого ребёнка)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха, А потом прикинь...сколько можно купить на эти деньги колясок пелёнок сосок))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))))))))))))))))))))Бедные украинцы уже и не знают чего б придумать))))Подарки то хоть увидели??А мост???А 7 миллионов машин на нём???)))))))))))))))))
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