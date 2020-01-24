Росіяни обійдуться: окупанти в Криму жорстко зганьбилися подачкою

В окупованій Росією Ялті (півострів Крим) розгорівся скандал через видачу коробок з речами для новонароджених.

Роздавати подарунки стали тільки місцевому породіллям, обділивши понаїхали росіян. На це звернули увагу на сторінці RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"На паблік Ялти маленький срачік. З 1 січня деяким (тільки місцевим) новонародженим адміністрація міста стала дарувати ось такі подарунки. Понаехам прикро, місцевим дивно", – йдеться в коментарі до фото.

У мережі посміялися над щедрістю окупаційної влади.

В Ялті роздали бебі-бокси Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси Twitter RoksolanaToday & Крим25%

В Ялті роздали бебі-бокси Twitter RoksolanaToday & Крим25%

На паблік Ялти маленький срачік

З 1 січня деяким (тільки місцевим!), Новонародженим адміністрація міста стала дарувати ось такі подарунки

Понаехам прикро, місцевим дивно pic.twitter.com/zmCQztOkav - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) January 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму вчителів змусили контролювати школярів в соцмережах.

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