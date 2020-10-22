Росіяни нехай займаються собою та своєю псевдовакциною, – Степанов

Росія останніми роками займалася лише собою, нехай і далі це робить.

Про це 22 жовтня під час пресбрифінгу з розроблення вітчизняного препарату проти COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Так він відповів на запитання журналіста про можливу реакцію росіян на виготовлення української вакцини.

"Росіяни нехай займаються собою і своєю псевдовакциною, вони вже кілька років тільки те й роблять, що займаються собою", – сказав міністр.

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