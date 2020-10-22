Росіяни нехай займаються собою та своєю псевдовакциною, – Степанов
Росія останніми роками займалася лише собою, нехай і далі це робить.
Про це 22 жовтня під час пресбрифінгу з розроблення вітчизняного препарату проти COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент OBOZREVATEL.
Так він відповів на запитання журналіста про можливу реакцію росіян на виготовлення української вакцини.
"Росіяни нехай займаються собою і своєю псевдовакциною, вони вже кілька років тільки те й роблять, що займаються собою", – сказав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.
Він вважає, що ідеальний препарат має відповідати трьом критеріям: формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати жодних серйозних побічних ефектів.
Український препарат уже пройшов стадію доклінічних досліджень. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, клінічні випробування коштуватимуть близько 100-150 млн гривень, профінансує їх держава.
Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська заявила, що на виготовлення вітчизняного препарату проти COVID-19 піде від 9 до 12 місяців.