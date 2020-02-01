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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії

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В одному з кафе в столиці Франції Парижі український борщ назвали "традиційним російським супом".

Інцидент стався в Cafe Pouchkine, де готують страви російської та французької кухні. Фото меню закладу опублікували на сторінці посольства України у Франції в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Здається, особливо затяті шанувальники і лобісти "русського міра" серйозно взялися за гастрономію. Брати не своє, так би мовити, дуже погана звичка. З такими темпами, скоро почуємо про традиційний російський сир камамбер, російську паелью і піццу", – йдеться в повідомленні .

Меню в кафе

Меню в кафе

facebook.com/ambassadeukraineenfrance

На сайті кафе український борщ також називають "традиційним російським блюдом" поряд з пельменями, пиріжками та кулеб'якою.

"У меню Cafе Pouchkine Paris клієнти зможуть знайти поряд з тартаром з тунця, смаженої жовтої домашньою птицею фламбе з філе яловичини з коньяком або "Крепп Сюзетт" з традиційними російськими стравами, такими як борщ, пельмені, бефстрогонов, пиріжки і кулеб'яка", – пишуть на сайті.

Сайт Cafе Pouchkine Paris

Сайт Cafе Pouchkine Paris

Скріншот

Користувачі соціальної мережі обурилися "крадіжкою" борщу в французькому кафе і заявили, що "це не можна так залишати". Дівчина нагадала, що в 2019 році Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка, обурений написом про "російський борщ" в одному з магазинів в США, через суд довів, що це блюдо є українським.

Український борщ

Український борщ

belonika.ru

"У супермаркеті я побачив напис, що борщ - це російська страва. Страшенно обурився! Тож подав судовий позов про навмисне введення в оману споживачів. Я використав інформацію, підтверджену міжнародною агенцією (International ISBN Agency), де вказано, що борщ - страва українського походження. Цю агенцію дуже поважають у всьому світі, тож у судді не було підстав сумніватися. В результаті, буквально нещодавно, суд виніс рішення на мою користь. Борщ - це українська страва! А власники магазину були змушені прибрати неправдиву інформацію з вітрини", – повідомив Кілліан, пише Експрес.

"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії
"Росіяни не вміють готувати борщ!" Кафе в Парижі оскандалилося підіграванням Росії

Раніше OBOZREVATEL писав, що вартість п'яти літрів борщу становить 97,95 грн. Відповідно, на 1 мінімальну зарплату можна приготувати 42 каструлі борщу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
рецепти
Місце
Франція Париж
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Це каструльна зрада, негайно ввести санкції проти Франції!
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1
1
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Э
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1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
лягушатники всегда присмактывали кац-апам. не удивлен!
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3
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