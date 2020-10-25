У мене запити на дружбу висять - Москва, Пітер, Воронеж, знову Москва ...

Дивуюся. Вони ж читають суть, перш ніж послати запит? Ось я їх перечитую, іноді з цікавістю знову і знову питаючи себе: ну невже і у "не таких російських" все так погано? Читаю про те, що територіальні суперечки, на думку росіян, не повинні в нашому столітті вирішуватися за допомогою війни. І що вірмени з азербайджанцями, що живуть в Москві, вважають сьогоднішню їх війну "іграми політиків". А ось можна ж було б вирішити все мирно, і "викупити Крим, коли пропонували".

Так, ну Крим, для початку, ніхто нікому викупити не пропонував.

Азербайджан і Вірменія - це не ігри. Це хтось відновлює своє ПРАВО. Як і в Криму - є "російський дух", а є право. І право - первинне. Якщо вже говорити про "нашому столітті".

А ось російські туди одного разу понаїхали, задовго до окупації, і лише тому там російським духом пахне. Ще є недоотриманий прибуток, вкладені гроші і ресурси, законне майно - українське. Саме воно, рідне.

А росіян я в друзі не беру.

Ми ментально настільки різні, що і поговорити ні про що.

Чи не дякуйте.