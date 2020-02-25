Головна Новини
25 лютого • оновлено в 16:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Росія звільнила затриманих у Азовському морі українських моряків

3.1т
Читати матеріал російською

Українських моряків, яких росіяни затримали в Азовському морі 15 лютого, звільнили.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат партії "Слуга народу" Павло Мельник. Він зазначив, що Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Терехов повертаються додому на власному судні.

"Щойно отримано інформацію, що українських рибалок – Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Терехова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року – звільнено! Телефоном Максим Терехов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх моряків добрий і вони морем планують йти додому на власному судні!" – наголосив депутат.

Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи й Максим Терехов

Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи й Максим Терехов

Нагадаємо, 15 лютого, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим заявили, що спіймали браконьєрів із майже 300 екземплярами камбали й ставною сіткою, якою заборонено ловити рибу.

Під час допиту капітан корабля зізнався, що йому було відомо про незаконність вилову камбали за допомогою будь-яких сіток. Він також визнав незаконність вчинених дій щодо видобування водних біологічних ресурсів.

Росія звільнила затриманих у Азовському морі українських моряків

crimea.kp.ru

Росія звільнила затриманих у Азовському морі українських моряків

crimea.kp.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що сім'ї поранених і вбитих російських найманців, що під виглядом "ополченців" воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
11
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
завербовали, стопицот... )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ваня Иванов
Ваня Иванов
Это всё благодаря Пете Порошенко и международному давлению.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Пытали, камбалу в дyпу засовывали! Зеленский будет встречать?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги