Росія звільнила затриманих у Азовському морі українських моряків

Українських моряків, яких росіяни затримали в Азовському морі 15 лютого, звільнили.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат партії "Слуга народу" Павло Мельник. Він зазначив, що Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Терехов повертаються додому на власному судні.

"Щойно отримано інформацію, що українських рибалок – Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Терехова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року – звільнено! Телефоном Максим Терехов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх моряків добрий і вони морем планують йти додому на власному судні!" – наголосив депутат.

Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи й Максим Терехов

Нагадаємо, 15 лютого, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим заявили, що спіймали браконьєрів із майже 300 екземплярами камбали й ставною сіткою, якою заборонено ловити рибу.

Під час допиту капітан корабля зізнався, що йому було відомо про незаконність вилову камбали за допомогою будь-яких сіток. Він також визнав незаконність вчинених дій щодо видобування водних біологічних ресурсів.

crimea.kp.ru

crimea.kp.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що сім'ї поранених і вбитих російських найманців, що під виглядом "ополченців" воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

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