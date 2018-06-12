УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Росія, зупинись!" Під Донецьком спалили опудало Путіна: опубліковані фото

1.6тЧитати новину російською

У підконтрольному Україні місті Мирноград Донецької області кілька десятків активістів провели акцію проти російської агресії на Донбасі.

Як повідомляють "Новости Донбасса", молоді люди провели марш "Росія - зупинись", під час якого спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.

Активісти заявили, що таким чином хотіли ще раз показати - жителі Донбасу виступають проти російської агресії. Також вони закликали представників світової спільноти відмовитися від поїздки на чемпіонат світу з футболу, який розпочнеться в Росії 14 червня.

Новини
"Інтервенція Росії": Волкер зробив гучну заяву щодо Донбасу

У заході взяли участь представники "Національного корпусу", а також громадських організацій "Патріоти українського Донбасу" та "Типовий Мирноград".

Організатори підкреслили, що спеціально провели акцію у вівторок, оскільки 12 червня відзначається день Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні журналіст висміяв святкування дня Росії в "ДНР".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги