"Росія, зупинись!" Під Донецьком спалили опудало Путіна: опубліковані фото

У підконтрольному Україні місті Мирноград Донецької області кілька десятків активістів провели акцію проти російської агресії на Донбасі.

Як повідомляють "Новости Донбасса", молоді люди провели марш "Росія - зупинись", під час якого спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.

Активісти заявили, що таким чином хотіли ще раз показати - жителі Донбасу виступають проти російської агресії. Також вони закликали представників світової спільноти відмовитися від поїздки на чемпіонат світу з футболу, який розпочнеться в Росії 14 червня.

У заході взяли участь представники "Національного корпусу", а також громадських організацій "Патріоти українського Донбасу" та "Типовий Мирноград".

Організатори підкреслили, що спеціально провели акцію у вівторок, оскільки 12 червня відзначається день Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні журналіст висміяв святкування дня Росії в "ДНР".