У ТКГ – про зрив обміну полоненими Росією: їм навіть "свої" люди не потрібні

Росія та підконтрольні їй "Л/ДНР" постійно зривають обмін незаконно утримуваними особами.

Про це повідомляє "ЛІГА.net" із посиланням на інформацію членів української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ). За останні пів року обмін зривався чотири рази.

"Ми подали список із 11 прізвищ. І просили, щоб вони дали аналогічний список нам. Хоча б для обміну списками. Але мені очевидно, що вони навіть цього робити не хочуть", – заявив глава української делегації Леонід Кравчук.

За пів року списки на обмін полоненими українська сторона подавала чотири рази, уточнив представник Донецька в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

"У [Володимира] Путіна вигадували то одне, то інше. А самі вони жодного разу не подали свої списки ОБСЄ. Вони не збираються нікого обмінювати. І гуманітарні питання, які турбують нас – повернути частину людей до Різдва додому, – їх не цікавлять. Їм навіть "свої" люди не потрібні", – сказав він.

Попередній обмін між Україною та ОРДЛО відбувся у квітні 2020 року. Тоді з полону терористів звільнили 20 українців. Зі свого боку, українська сторона передала 14 осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, Україна запропонувала бойовикам обміняти полонених до Різдва, 25 грудня.

Водночас Кравчук зазначив, що робота з обміну за формулою "всіх на всіх" ведеться на різних рівнях, зокрема в Офісі президента України.