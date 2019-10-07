"Росія знищила!" У Криму окупанти влаштували жителям нові тортури

В окупованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на лікарів, до яких не можуть місяцями потрапити на прийом.

Про це блогер RoksolanaToday&Крим25% написав у Twitter, опублікувавши скріншоти з форумів у соцмережах.

Так, кримчани скаржилися, що не можуть записатися на прийом до лікаря, оскільки немає талонів. Водночас до деяких фахівців запис йде на пів року вперед.

"Так, це нормально. І до педіатра два тижні – нормально. І з березня талон чекати в жовтні – це в Росії норма. РФ знищила медицину Криму під свої стандарти", – йдеться в повідомленні.

Також користувачі мережі ділилися способами, як потрапити на прийом до лікаря без черги. Наприклад, пройти можна з "гострим болем" або ж "ловити" талончики на сайті з самого ранку.

"Якщо позбавити народ лікарів, це стимулює в ньому винахідливість (анонімний рашен чиновник). Медичний квест "полювання на талончик", – підкреслили в повідомленні.

Під постом кримчани зазначали, що такий бардак через те, що в медзакладах розігнали лікарів: "замість 10 залишилося троє".

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу в місті Євпаторія.

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