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7 жовтня • оновлено в 17:53
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"Росія знищила!" У Криму окупанти влаштували жителям нові тортури

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В окупованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на лікарів, до яких не можуть місяцями потрапити на прийом.

Про це блогер RoksolanaToday&Крим25% написав у Twitter, опублікувавши скріншоти з форумів у соцмережах.

Так, кримчани скаржилися, що не можуть записатися на прийом до лікаря, оскільки немає талонів. Водночас до деяких фахівців запис йде на пів року вперед.

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"Так, це нормально. І до педіатра два тижні – нормально. І з березня талон чекати в жовтні – це в Росії норма. РФ знищила медицину Криму під свої стандарти", – йдеться в повідомленні.

Також користувачі мережі ділилися способами, як потрапити на прийом до лікаря без черги. Наприклад, пройти можна з "гострим болем" або ж "ловити" талончики на сайті з самого ранку.

"Якщо позбавити народ лікарів, це стимулює в ньому винахідливість (анонімний рашен чиновник). Медичний квест "полювання на талончик", – підкреслили в повідомленні.

Під постом кримчани зазначали, що такий бардак через те, що в медзакладах розігнали лікарів: "замість 10 залишилося троє".

"Росія знищила!" У Криму окупанти влаштували жителям нові тортури

Скріншот

"Росія знищила!" У Криму окупанти влаштували жителям нові тортури

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу в місті Євпаторія.

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Тема
Анексія Криму
Теги
Крим медицина медики лікарі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Моя свекровь на днях записалась к окулисту. В сентябре. В марте попадёт. Рига. Латвия.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хотя бы ники у блохеров с Житомира меняли, а то выходит, что весь Крым одной Роксолане жалуется
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пятый год эту Росколану пиарят, а у неё всё так же 2 ретивита и 3 лайка. А денежки из бюджета капают.
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