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"Росія закінчується!" Цимбалюк жорстко поставив на місце Захарову

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Український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце в соцмережах російську пропагандистської, офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

Захарова в соцмережі написала величезний пост, нібито Україна відмовилася вести переговори зі звільнення полонених українських моряків. Нібито Москва направила Києву офіційні ноти про ситуацію з моряками.

"Марія Захарова, як пропагандист пропагандисту: перед тим, як звертатися до емоцій спочатку ноту опублікуйте! Якщо ви пов'язуєте звільнення військовополонених з визнанням юрисдикції Росії над окупованим Кримом, то ви прекрасно знаєте, що на це навряд чи хтось піде. Ви профессіонал маніпулятор, волаєте до почуттів, а самі вимагаєте політичних поступок і визнання "кримнаш". Виконуйте рішення Трибунал ", – повідомив він.

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Цимбалюк наголосив, що президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії визнав, що українські кораблі атакували в "районі Керченської протоки".

"Чи відчуваєте різницю між "в районі Керченської протоки" і "в Керченській протоці ". Ваша країна напала на наших хлопців в нейтральних водах Чорного моря. Повинен вас засмутити: Росія закінчується. Це факт!" – вказав він.

Журналіст додав, що Росії потрібно не висувати чергові умови, а відпустити полонених моряків.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот

Нагадаємо, що Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН зі звільнення 24 військовополонених українських моряків і 3 суден ВМС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків в Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум : Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умова проігнорували.

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Теми
обмін полоненимиросійська пропаганда
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Теги
полонені морякисоцмережіпропаганда
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Аксенов Михаил
Аксенов Михаил
украинский герой, живущий в России
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К Денис
К Денис
"России конец".... И поэтому он живёт в России получает бабло в рублях и на неньку не особо торопится))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Отважный хлопец,тяжко ему в логове ворога сражаться за правду
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