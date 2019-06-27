"Росія закінчується!" Цимбалюк жорстко поставив на місце Захарову

Український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце в соцмережах російську пропагандистської, офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

Захарова в соцмережі написала величезний пост, нібито Україна відмовилася вести переговори зі звільнення полонених українських моряків. Нібито Москва направила Києву офіційні ноти про ситуацію з моряками.

"Марія Захарова, як пропагандист пропагандисту: перед тим, як звертатися до емоцій спочатку ноту опублікуйте! Якщо ви пов'язуєте звільнення військовополонених з визнанням юрисдикції Росії над окупованим Кримом, то ви прекрасно знаєте, що на це навряд чи хтось піде. Ви профессіонал маніпулятор, волаєте до почуттів, а самі вимагаєте політичних поступок і визнання "кримнаш". Виконуйте рішення Трибунал ", – повідомив він.

Цимбалюк наголосив, що президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії визнав, що українські кораблі атакували в "районі Керченської протоки".

"Чи відчуваєте різницю між "в районі Керченської протоки" і "в Керченській протоці ". Ваша країна напала на наших хлопців в нейтральних водах Чорного моря. Повинен вас засмутити: Росія закінчується. Це факт!" – вказав він.

Журналіст додав, що Росії потрібно не висувати чергові умови, а відпустити полонених моряків.

Марія Захарова Скріншот

Нагадаємо, що Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН зі звільнення 24 військовополонених українських моряків і 3 суден ВМС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків в Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум : Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умова проігнорували.

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