Росія масово завозить сибіряків у Крим і виселяє українців: окупантів спіймали на геноциді

В українському Міністерстві закордонних справ запевняють: російські окупанти свідомо виселяють із анексованого ними Криму українців, а на їхнє місце завозять громадян РФ із глибинки.

Так, за останні 6,5 року туди переселили 500-800 тисяч осіб. Люди переїжджають із сім'ями, купують житло і вважають, що поселилися в Криму назавжди.

У чому небезпека російської колонізації для України – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Окупанти влаштували психологічний терор і пішли на злочин

Активне заселення кримського півострова росіянами відбувається просто зараз, запевнила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Мовляв, навіть за російською статистикою до Криму заїхало 100 тисяч росіян, а неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Щонайменше це пів мільйона російських громадян, і це величезна загроза національній безпеці України.

"Росія використовує демографічну чистку як свій класичний інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують місцевим психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з єдиною метою – залякати людей, забрати в них свободу на спротив та на самовираження", – запевнила Джапарова.

Росія свідомо пішла на злочин, адже згідно з Женевською конвенцією 1949 року, штучна заміна населення окупованої території з погляду міжнародного права вважається злочином, запевнив OBOZREVATEL колишній віцепрем'єр кримського уряду Андрій Сенченко.

"Росія займається цим уже 7-й рік, всіляко витісняючи українців, а на їхнє місце завозить населення з Сибіру, з Уралу та інших території Росії. Це близько пів мільйона осіб. Вони колонізатори, бо вважають, що приїхали жити в Крим назавжди", – розповів він.

За словами Сенченка, окрім звичайного цивільного населення, до Криму переїжджає ще один контингент – військові разом зі своїми родинами. Це ще плюс 100 тисяч осіб. Окрім них, приїжджають будівельники, які, на думку Сенченка, працюють на мегакорупційних об'єктах.

І, зрештою, третя категорія – чиновники, які приїжджають до Криму працювати (або "розпилювати" місцевий бюджет) так званим вахтовим методом – на пів року, на рік, а потім на їхнє місце приїжджають нові. За підрахунками Сенченка, загалом ця цифра становить до 800 тис. осіб. Це також створило чималі навантаження на водні ресурси, яких через цьогорічні посухи там катастрофічно бракує.

У степовий Крим не їдуть, залишаються біля моря

Айдер Муждабаєв, журналіст кримськотатарського походження, стверджує, що політика геноциду, тобто навмисної заміни кримського населення на інше, створює чимале навантаження на економіку й конкретні райони півострова: "По місцевому окупаційному радіо рапортують аж про три мільйони жителів Криму, хоча на момент окупації там проживало трохи більше ніж двох мільйонів. Це величезне навантаження на економіку й на конкретні райони! Вони ж не хочуть жити, наприклад, у степовому Криму, а селяться в південних регіонах".

Окрім усього, за словами кримської активістки та публіцистки Лариси Волошиної, у Росії діє програма "гідна старість". Це коли банки видають кредити під низькі відсотки для придбання нерухомості в Криму. Перевагу віддають військовим пенсіонерам, представникам спецслужб у відставці. А от кримчанам таких кредитів не видають, їм, навпаки, пропонують їхати на Далекий Схід.

"До Криму перевозять різні категорії людей. Одних цілеспрямовано, інші купують помешкання і перебираються жити. Солдати і військові живуть по санаторіях, але для них швидкими темпами будують житло. Але що основне – навіть деградований Крим порівняно з російською глибинкою для всіх них є взірцем комфорту. Особливо для сибіряків, які у своєму житті навіть і не бачили цього моря".

Однак скільки би окупанти не завозили людей до Криму, відразу після деокупації всі вони змушені будуть виїхати звідти протягом 2 тижнів через незаконний перетин українського кордону, запевнив Андрій Сенченко. Мовляв, усім їм варто розуміти на перспективу, що "ніяких розмов вести з ними ніхто не буде і практично 800 тисячам росіян доведеться поїхати назад до себе додому".