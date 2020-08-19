Росія влаштувала польоти авіації в 30 км від кордону з Україною.

Війська Росії під час навчань у Ростовській області саджала літаки Ан-26, Су-25 та Іл-76 на ґрунт в 30 км від кордону з Україною.

Про це пише "Український мілітарний портал". У якості польового аеродрому використовувався недіючий аеродром "Погорєлово", що поблизу мікрорайону Заводський міста Кам’янець-Шахтинськ.

Зазначається, що подібні тренування проводяться вже не вперше та в разі необхідності дозволяють Росії оперативно перекинути з інших регіонів країни особовий склад у прикордонні з Україною території для подальшого використання у тому числі для ескалації агресії на Донбасі.

Іл-76 здійснив посадку на польовий аеродром в Ростовській області Фото: 1rnd.ru

Відзначається, що російські військові інженери облаштували руліжні доріжки, місця для стоянок літаків та гелікоптерів, розмістили склади з озброєнням та боєприпасами, а також пунктів технічного обслуговування та ремонту (ПТОР).

В підготовці аеродрому також брали участь фахівці з матеріально-технічного забезпечення з’єднання військово-повітряних сил та протиповітряної оборони південного військового округу Росії.

Ан-26 здійснив посадку на польовий аеродром в Ростовській області Фото: 1rnd.ru

Штурмовики Су-25 Росія в рамках навчань саджала на ґрунт в 30 км від кордону з Україною вже не вперше, а от військово-транспортні літаки Ан-26 та Іл-76 здійснили цей захід в південному окрузі.

Літаки здійснювали посадку та зліт під прикриттям ударних гелікоптерів Мі-24, у разі можливого підходу диверсійних груп з переносними зенітними ракетними комплексами, та зенітними ракетними комплексами типу С-300 для протидії можливим атакам з повітря.

Гелікоптери та зенітні ракетні комплекси на польовому аеродромі Стопкадр з відео міноборони РФ

Як писав OBOZREVATEL, військовий експерт Олег Жданов заявив, що зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3", які нібито можуть бути розміщені Росією в Краснодарському краї для захисту Чорного моря, є ЗРК середнього радіусу дії і не можуть впоратися з цим завданням.

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