Російська Федерація намагається витіснити з окупованого нею Криму проукраїнське населення.

Таку думку в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Дипломат зауважив, що в Організації Об’єднаних Націй знають про цю проблему.

Кислиця нагадав, що в останній резолюції ООН щодо Криму є пункт про демографічні зміни населення на окупованому півострові.

"В останній резолюції по Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема. Перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму – вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант в Криму – максимально видавити будь-якого – будь це кримські татари або інша етнічна меншість", – сказав Кислиця.

За словами представника України в ООН, до українського Криму із початку його анексії у 2014 році, перевезли "десятки, а то і сотні тисяч росіян".

Зазначимо, за даними підконтрольного Росії управління статистики по Криму, з 2014 року населення півострова виросло на 20 тисяч осіб. Водночас в Офісі генпрокурора України повідомляли, що за час анексії з Криму виїхали близько 48 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму заявила, що зможе забезпечити півострів водою за допомогою буріння нових свердловин. Також розглядають варіант із опрісненням морської води.