Росія відправила "гумконвой" в окупований Луганськ, "ДНР" – на черзі

До Луганська прибула автомобільна колона МНС Росії з "гуманітарною допомогою" для жителів самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це розповіли в пресслужбі "МНС ЛНР". У її складі нібито медикаменти для жителів окупованій території.

"Автомобілі 97-го гуманітарного конвою МНС РФ прибули до Луганська", – заявили в пресслужбі.

Крім того, Росія нібито відправила гуманітарний комвой і в так звану ДНР. Він повинен прибути до терористів у четвер, 30 липня. До складу гумконвоя увійде "допомога" у вигляді медикаментів та медичного майна. Розвантаження відбудеться на складах зберігання в окупованому Донецьку.

В "ДНР" вказали, що це буде 97-й за рахунком гумконвой за час конфлікту на Донбасі. У попередній раз білі вантажівки з Росії приїжджали в Донецьк і Луганськ 19 грудня 2019 року. Тоді українській стороні, як і в попередні рази, не дали ознайомитися зі змістом вантажу.

Таким чином, цей російський "гуманітарний конвой" стане першим за час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що Росія під виглядом гуманітарних конвоїв поставляє на окуповані території Донбасу зброю і техніку. Після цього терористи влаштовують обстріли не тільки українських позицій, але і мирних поселень.

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