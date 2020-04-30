Росія в ПАРЄ назвала "Л/ДНР" "незалежними республіками". Відео

Гліб Іванов Суспільство 18:33, 30.04.2020 Оновлено: 19:06, 30.04.2020

Під час онлайн-засідання Постійного комітету Парламентської асамблеї ради Європи віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой назвав тимчасово окуповані території Донбасу "незалежними республіками східної України".

Про це на своєму каналі в Telegram розповів народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Висловлення Толстого було пов'язано з ситуацією з коронавірусом на Донбасі. Зокрема, він заявив, що вона нібито "під контролем" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Крім того, він сказав: "Так само і в Криму та в усій Росії ситуація стабільна і не вимагає втручання української делегації".

"Ось вам і повернули делегацію РФ в ПАРЄ. Вже і республіки незалежні (але при цьому він говорить від їхнього імені!) І Крим належить Росії. Саме тому ми повинні домагатися накладення санкцій на російську делегацію. А особисто Толстому хотів би побажати міцного здоров'я, воно стане в нагоді, коли потрібно буде термін у в'язниці відсиджувати за всі свої злочини", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров зробив скандальну заяву про русофобію в Україні. Він заявив, що її прищеплювали українцям задовго до 2014 року.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ляшко закликав масово вакцинуватися від грипу: інакше буде проблема

На Донбасі ліквідували бойовиків "Беркута" і "Привида". Фото терористів

"Все дуже просто!" У Зеленського відреагували на продаж масок з "Мрії"

За 300 метрів по 2 тисячі гривень: на українсько-польському кордоні обдирають заробітчан

У рейтингу і Лобановський: названий найкращий тренер в історії футболу