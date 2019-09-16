"Росія увійде в тебе!" Цимбалюк яскраво вгамував Пушиліна через "ДНР"

Український журналіст Роман Цимбалюк потужно розгромив ідею ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про входження Донбасу до Росії на правах федеративного округу.

У своєму відеоблозі на YouTube він записав відеозвернення до терориста й попередив його про безславний кінець прислужництва окупантам після відновлення контролю України над захопленими територіями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Денисе, ти знаєш, що у Мінських угодах записано про вибори на Донбасі. І якщо ці вибори відбудуться за українським законодавством, із присутністю українських партій, то ти залишишся без роботи. Ти сам чудово знаєш, що люди, які проживають на окупованій частині Донбасу, тебе просто ненавидять! І ти можеш міркувати про те, як ти увійдеш до складу Росії чи Росія увійде в тебе, винятково спираючись на російські окупаційні багнети", – вгамував Пушиліна журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський депутат, член комітету нелегітимної Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін заявив, що ідея Пушиліна про входження терористичної організації "ДНР" у Росію є "поки неактуальною".

Раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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