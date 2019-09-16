Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Росія увійде в тебе!" Цимбалюк яскраво вгамував Пушиліна через "ДНР"

2.6т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк потужно розгромив ідею ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про входження Донбасу до Росії на правах федеративного округу.

У своєму відеоблозі на YouTube він записав відеозвернення до терориста й попередив його про безславний кінець прислужництва окупантам після відновлення контролю України над захопленими територіями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Денисе, ти знаєш, що у Мінських угодах записано про вибори на Донбасі. І якщо ці вибори відбудуться за українським законодавством, із присутністю українських партій, то ти залишишся без роботи. Ти сам чудово знаєш, що люди, які проживають на окупованій частині Донбасу, тебе просто ненавидять! І ти можеш міркувати про те, як ти увійдеш до складу Росії чи Росія увійде в тебе, винятково спираючись на російські окупаційні багнети", – вгамував Пушиліна журналіст.

Новини
"Найближчим часом": Пушилін заявив про прямий шлях "ДНР" у Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський депутат, член комітету нелегітимної Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін заявив, що ідея Пушиліна про входження терористичної організації "ДНР" у Росію є "поки неактуальною".

Раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Роман Цимбалюк Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
6
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А как давно цемболюк был на Донбасса ,чтобы говорить что люди на живущие там ненавидят Пушилина? Хотя может ушастик и прав , и люди на Донбассе не любят Пушилина ,но они точно ненавидят тех кто обстреливает их дома убивает и калечит их детей ,родственников друзей ! И при таких раскладах я не думаю что украинские партии смогут победить на ЧЕСТНЫХ выборах на Донбассе! Хотя да я и забыл что людей на Донбассе хотят лишить права голоса !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel