"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото

У п'ятницю, 23 серпня, в анексованому Криму в місті Ялта невідомі розмалювали знак готелю "Інтурист" у синьо-жовті кольори на честь святкування Дня Державного прапора України.

Підтверджуючі фото опублікувала в Facebook місцева активістка Наталя Лютикова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачів захопила така ініціатива. "Молодці!", "Боже, яка приємна новина!", "Пишаюся нашою українською нацією", "Вони герої!", "Сльози на очах", "Аж душа радіє", – написали в коментарях.

У Криму розфарбували знак в синьо-жовті кольори Facebook Наталі Лютикової

У Криму відсвяткували День прапора України Facebook Наталі Лютикової

У Криму відсвяткували День прапора України Facebook Наталі Лютикової

Жителі материкової України передали кримчанам свої вітання з державним святом.

У Криму яскраво відсвяткували День прапора України

Відреагували в Twitter і відомі блогери під ніками Vіtаuskаs і КРЫМский бандеровец.

"Російська пропаганда, лаврови, захарові можуть брехати скільки завгодно. Але правду не приховаєш. Крим – це Україна! Росія – чужак і окупант на цій землі", – підкреслив Vіtаuskаs.

Ялта сьогодні, в День державного прапора України. Готель "Інтурист".



Російська пропаганда, Лаврова, Захарова, можуть брехати скільки завгодно. Але правду не приховаєш. Крим - це Україна! Росія - чужак і окупант на цій землі pic.twitter.com/JS9A1VRJlF - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 23, 2019

У включеному Криму в місті Ялта невідомі розфарбували в синьо-жовті кольори встановлений біля готелю "Ялта" знак. Про це повідомила активістка з окупованого Криму Наталія Лютикова, яка опублікувала відповідне фото https://t.co/aSMWnc5cMg pic.twitter.com/Rv2g2Tp5Hx - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 23, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше зірки зворушливо привітали країну з Днем Державного прапора України.

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