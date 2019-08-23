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"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото

2.6т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 23 серпня, в анексованому Криму в місті Ялта невідомі розмалювали знак готелю "Інтурист" у синьо-жовті кольори на честь святкування Дня Державного прапора України.

Підтверджуючі фото опублікувала в Facebook місцева активістка Наталя Лютикова (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачів захопила така ініціатива. "Молодці!", "Боже, яка приємна новина!", "Пишаюся нашою українською нацією", "Вони герої!", "Сльози на очах", "Аж душа радіє", – написали в коментарях.

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День Державного Прапора України: Зеленський оголосив флешмоб
У Криму розфарбували знак в синьо-жовті кольори

У Криму розфарбували знак в синьо-жовті кольори

Facebook Наталі Лютикової

У Криму відсвяткували День прапора України

У Криму відсвяткували День прапора України

Facebook Наталі Лютикової

У Криму відсвяткували День прапора України

У Криму відсвяткували День прапора України

Facebook Наталі Лютикової

Жителі материкової України передали кримчанам свої вітання з державним святом.

У Криму яскраво відсвяткували День прапора України

У Криму яскраво відсвяткували День прапора України

"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото
"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото
"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото

Відреагували в Twitter і відомі блогери під ніками Vіtаuskаs і КРЫМский бандеровец.

"Російська пропаганда, лаврови, захарові можуть брехати скільки завгодно. Але правду не приховаєш. Крим – це Україна! Росія – чужак і окупант на цій землі", – підкреслив Vіtаuskаs.

Як писав OBOZREVATEL, раніше зірки зворушливо привітали країну з Днем Державного прапора України.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
ПутЕн в истерике... Уволено 16 хенералов КаШеБе... В Ялте через каждые 10 метров автоматчики... Аккупанты в панике!
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ttt ta
ttt ta
Эх, если б они еще слово гостинаца в мовный готель переложили, а то по советски как-то все. Недоработочка.
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CARGO 100
CARGO 100
Судя по фото - краска облезла, всем похuй какого цвета название. Шо вы из себя лепите, идиоты?
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