Росія стягнула до окупованого Криму сотню гелікоптерів і тисячі військових

В окупованому Криму Росія проводить навчання 4-ї армії ВПС і ППО, Чорноморського флоту і загальновійськових з'єднань, на які прибуло понад 6 тис. Військовослужбовців і близько 100 літаків і вертольотів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", російські літаки-розвідники відпрацювали реагування на угруповання умовного противника, яка мала намір завдати "масований ракетний удар по стратегічно важливих об'єктах Криму".

"Екіпажі розвідувальних літаків морської авіації ЧФ успішно впоралися з поставленим завданням і передали точні координати кораблів умовного супротивника на пункт управління розвідувально-ударними діями", - повідомили окупанти.

За інформацією "РИА Новости", зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф" і "Панцир" відбили ракетний удар з моря, а берегові комплекси "Бал" і "Бастіон" знищили кораблі умовного противника.

Також берегові ракетні комплекси завдали вогневого удару по кораблях умовного противника, а з повітря по морських цілях завдали ударів винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-34.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 5 червня Росія розпочала масштабні військові навчання біля кордону з Україною і в Криму.