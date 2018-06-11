Росія закрила кордон для транспорту з України: прикордонники відповіли

Державна прикордонна служба досі не отримала офіційної інформації від російської сторони з приводу ускладнень при оформленні вантажного транспорту та повернення близько 100 легкових авто у пунктах пропуску на українсько-російському кордоні.
В коментарі OBOZREVATEL помічник голови відомства Олег Слободян пояснив, що наразі не йдеться про припинення пропуску автомобілів з українською реєстрацією взагалі, на двох пунктах пропуску "Синьківка" (Чернігівська область, – Ред.) та "Гоптівці" (Харківська область, – Ред.) є тільки ускладнення з пропуском.
"Пропуск йде, але на "Синьківці" (Чернігівська область, – Ред.) ускладнення з пропуском вантажних авто, вони дуже повільно їх оформляють, відповідно є накопичення транспортних засобів, а на "Гоптівці" (Харківська область, – Ред.) як раз проблема з легковими авто, там вони без пояснення впродовж дня сьогодні повернули близько 100 автомобілів", – говорить Слободян.
За його словами, поки такі ускладнення є лише на двох пунктах пропуску, однак офіційної інформації, що стало причиною таких дій з російської сторони досі немає.
"Причина нібито в тому, що вони посилили заходи безпеки, і відповідно ретельно оглядають всі автомобілі, але сказати, що ця причина є офіційною, мені важко", – повідомив він.
Також Слободян запевнив, що з української сторони пропуск на територію авто з російською реєстрацією проходить в нормальному режимі, і ніяких дзеркальних дій Держприкордонслужба застосовувати не буде.
"Якщо в нас є якісь питання, звісно, автомобілі оглядаються і проводяться інші заходи, але загалом ускладнення в русі з нашого боку немає. Ми діємо в правовому полі і підстав для дій, які є поза цим правовим полем, абсолютно бути не може бути", – додав він.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував ввести контроль на кордоні, якщо Росія зі свого боку її закриє.
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