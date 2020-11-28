Росія посадила схопленого "ДНРівцями" українця на 10 років: його дружина звернулася до Зеленського

Українця Олександра Марченка, якого в 2018 році незаконно затримали бойовики "ДНР" і передали на територію Росії, засудили до 10 років ув'язнення.

Про це у Facebook повідомила дружина ув'язненого Катерина Марченко. "Ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівалися на диво", – написала вона.

Жінка звернулася до влади, зокрема – президента Володимира Зеленського. "Наші рідні дуже потребують вашої участі в їхніх долях, бо самотужки їм не подолати репресивну систему Російської Федерації", – зазначила Катерина Марченко.

"Радіо свобода" передає, що випадок Марченка відрізняється тим, що бойовики збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим РФ.

Його схопили в грудні 2018-го під час поїздки в Донецьк і пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого в РФ йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії. Потім проти українця порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше незаконно засудженого в Росії Олександра Шумкова, колишнього охоронця екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, побив охоронець колонії.