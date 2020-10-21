Росія почала погрожувати країнам в ООН через Крим ще два роки тому – Мінреінтеграції

Російська Федерація почала ставити ультиматум іншим державам через голосування в ООН за резолюцію по Криму ще два роки тому.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко на міжнародній конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації". Захід транслювали на YouTube-каналі Херсонської ОДА (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На його думку, те, що зараз питання водопостачання в Крим набуло такої гостроти і його досить серйозно обговорюють в Росії, говорить про слабкість цієї країни.

За словами Яременка, непевність своєї позиції країна-окупант відчула два роки тому в ООН під час голосування за резолюцію по Криму.

"Відтак вона почала перед голосуваннями погрожувати країнам, що ті держави, які голосуватимуть за цю резолюцію, автоматично несуть відповідальність за погіршення двосторонніх стосунків з РФ. Тобто, РФ почала таким чином ставити це питання і прямо погрожувати іншим країнам. Це була їх нова тактика, з одного боку вона певним чином лякає, з іншого — якщо країна вдається до прямих погроз, це говорить про її слабкість", — зазначив заступник міністра.

Як повідомив OBOZREVATEL, термін "анексований" не є коректним щодо тимчасово окупованого Криму, адже саме такого формулювання домагається країна-агресор Росія.