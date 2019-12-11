"Росія почне окупацію": у Греції влаштували скандал, злякавшись ПЦУ

Колишній міністр національної оборони Греції і проросійський лідер правої партії "Незалежні греки" (ANEL) Панос Камменос тиснув на Архієпископа Ієроніма, вимагаючи грецьку Церкву не визнавати Православну церкву України.

Про це в Facebook повідомив архієрей ПЦУ Євстратій Зоря, цитуючи матеріал Orthodox Times.

Грецький політик погрожував, що якщо який-небудь Егейський острів "буде втрачено", то Архієпископ і Священний Синод будуть винні через визнання ПЦУ і підрив союзу з Росією.

"Якщо що-небудь трапиться упродовж найближчих кількох місяців, Священний Синод понесе всю відповідальність за припинення гарантій, наданих Росією через визнання незаконною Церкви України", – заявляв Камменос.

На думку політика, Архиєпископ і ієрархи Священного Синоду вчинили злочин, коли на останньому засіданні (Собору) Ієрархів визнали "незаконну Церкву України" до того, як це зробили Єрусалимський і Олександрійський патріархат.

"Хоча я попередив Архієпископа і ієрархів, кажучи їм, що якщо Греція поступиться тиску і першою визнає Церква України ... Росія скасує гарантії щодо неокупації будь-якого грецького острова на основі домовленостей, укладених з нею", – розповідав він.

Зоря додав, що, по суті, Камменос став першим чиновником, який публічно підтвердив, що намагався в інтересах Росії впливати на Архієпископа та ієрархів Грецької Церкви напередодні засідання Собору ієрархів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

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