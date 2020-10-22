Росія чомусь не поспішає поставляти свою хвалену вакцину в ОРДЛО.

В "міністерстві охорони здоров'я ЛНР" заявили, що Росія не дасть "республікам" свою вакцину від ковіда. Ні безкоштовно, ні за гроші.

Одне з двох - або у Росії є вакцина, і її просто пошкодували для Донбасу, який нібито "рятують і захищають". Або ніякої вакцини просто не існує, і давати просто нічого. А Медведчук піарить пустушку.

Ще смішніше, що на тлі цих заяв проявляються новини про те, що Швейцарія подарувала ДНР 20 тисяч тестів.

Виходить, проклята Європа дарує Донбасу експрес-тести просто так, а братушки з Росії допомагати чомусь не поспішають.

Детальніше розбираю ситуацію на відео