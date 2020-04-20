Росія підло помстилася Україні через правду про COVID-19 у Криму та на Донбасі

Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури Росії заблокував на території країни сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через новини щодо приховування інформації про хворих на COVID-19 в окупованих Криму і на Донбасі.

Про це повідомили на сайті пресслужби Мінреінтеграції 20 квітня. Росію нібито стурбувала інформація про те, що тестування на коронавірус проходят тільки "чиновники" окупованих територій.

"Претензії викликала новина про приховування хворих на COVID-19 в Криму і на Донбасі. Росію стурбували дані з тимчасово окупованих нею українських територій про дефіцит тестів, про те, що перевірки там проходять тільки "чиновники" російських окупаційних адміністрацій та військові, про те, що пацієнтам з відповідними симптомами там ставлять діагноз ГРВІ, а з лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації",– йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що Роскомнадзор і Генпрокуратура РФ продовжують ігнорувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО і інформацію від представників окупаційної адміністрації в Криму про те, що російське Міноборони планує заражених коронавірусом військових розміщувати в Севастополі.

"Впевнені, що приховування російською окупаційною владою в Донецькій і Луганській областях і в Криму реальних даних щодо захворюваності коронавірусом – лише привід для блокування сайту нашого Міністерства. Головними факторами таких дій є абсолютно конкретна позиція щодо незаконних дій країни-агресора на українських територіях, нехтування нормами міжнародного права ... тощо", – зазначили у відомстві.

Крім того, там наголосили, що ситуація з сайтом Мінреінтеграції України – це перший випадок блокування Генпрокураторою РФ державного сайту іншої країни.

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції заявили, що на непідконтрольній Україні території Донбасу та в окупованому Криму терористи приховують смерті від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тимчасово окупованій терористами "ДНР" території Донецької області порушили першу кримінальну справу проти лікарки за підозрою в масовому зараженні людей коронавірусом.

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