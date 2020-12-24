Міністр оборони України Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ розповів, що на території анексованого Криму Росія готується розмістити ядерну зброю. – ред.

Інфраструктура окупованого Криму пристосована для розміщення зброї масового ураження. Але в момент розвалу Союзу вона була занедбана, перебувала у вкрай поганому стані. Щоб розміщувати там подібні озброєння, необхідні серйозні вливання і модернізація.

Але що там з цього робилося – невідомо. У робіт такого роду гриф відповідної секретності. Це військова таємниця, яку не розголошують. Розвідка повинна провести ну дуже серйозну роботу по видобутку подібного роду фактів.

Але якщо росіяни ставили перед собою задачу по розміщенню і застосуванню зброї масового ураження, то шести років їм би цілком вистачило для відновлення всієї інфраструктури і об'єктів.

У 2015-му році президент Росії Володимир Путін, офіційно визнаючи про участь Росії в окупації Криму, згадав, що в цьому процесі обговорювалося питання про використання зброї масового ураження, якщо операція піде якимось чином не на його користь.

З урахуванням того, що Крим перетворюється на офіційну військову базу, і ні в яку там не туристична мекку або ж в іншу область для підвищення добробуту для місцевих, кінцевим результатом буде розміщення там ядерної зброї. Уже зараз Росія розмістила на півострові серйозне угруповання військ, систем ППО, здатних покривати повітряний простір аж до Румунії і повністю чорноморського плацдарму, зенітно-ракетних комплексів і присутність таких елементів, як підводні човни "варшав'янка" з крилатими ракетами "калібр", здатні по дальності ураження досягати, наприклад, Києва.

Чи є там ядерна зброя вже зараз, із 100-відсотковою впевненістю сказати не можна. Але з урахуванням планів Кремль – цей день настане.

Тим більше, що зараз дуже широко обговорюється проблематика водопостачання Криму. Значна частина прісної води безпосередньо для кримського населення є, і в достатній кількості, але її перенаправляють на військові об'єкти. Нагадаю, на об'єкти, які були закинуті ще з 90-х років.

І якщо їх зараз відновлюють, це означає: ними ж нарощується споживання прісної води. Тобто той потенціал, який закладали в Крим 40-50 років тому – на сьогодні повертається, в тому числі і в питанні наявності ядерної зброї.

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