Росія перетворила Крим на військову базу, але чи є там уже ядерна зброя? Ексклюзив

Вищі українські посадовці запідозрили, що Росія почала підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому нею Криму. Але дуже обережно зазначили, що через сувору засекреченість даних точних доказів поки що немає. Що стосується Кремля, то країна-агресор, зрозуміло, відкрито про це теж ніколи не заявляла. Утім, не було і спростувань.

Чи могла Росія таємно перевезти ядерну зброю на захоплені українські землі – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що говорили Київ і Москва

У недавньому інтерв'ю турецьким ЗМІ міністр оборони України Андрій Таран сказав, що Росія почала підготовку до розміщення ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму. За його словами, такий крок становить загрозу не тільки для України, але й для її держав-партнерів, зокрема й для Туреччини.

Місяцем раніше про це також заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. Мовляв, він не відкидає припущення, що "Росія може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму, хоча підтверджень цього факту в української влади немає".

Насправді, дискусії про наявність у Криму ядерної зброї точаться з 2015 року. Тоді на початку літа Росія оголосила: якщо вважатиме за необхідність це зробити – то зробить. Ось точна цитата директора департаменту з питань непоширення та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайла Ульянова: "Росія, безумовно, має право розміщувати, якщо буде потрібно, ядерні озброєння в будь-якому місці на своїй національній території, зокрема й на кримському півострові".

Це була реакція на слова тодішнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що "розміщення ядерної зброї в Криму стало б найсерйознішим порушенням міжнародних зобов'язань Росією, включно з численними договорами, зокрема й про нерозповсюдження ядерної зброї".

Знамениті "Іскандери" завезли вже давно

Уже 2016 року на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди. Низка авторитетних військових експертів (серед них і російські) заявила: швидше за все, ядерна зброю в Криму вже є.

Наприклад, експерт із питань Криму Андрій Клименко стверджував, що за даними його джерел, у районі радянської бази зберігання ядерної зброї Кизил-Таш, що розташована в горах між Судаком і Феодосією, фіксується підвищена активність.

Крім цього, за його словами, до Криму прилетіло два полки стратегічних бомбардувальників, а також завезені ракетні комплекси "Іскандер" і комплекси берегового базування "Бастіон", які є носіями ядерної зброї.

Російський експерт Павло Фельгенгауер вважає: якщо в Криму є російські сили, отже, там є і тактична ядерна зброя. Але інформація вкрай засекречена і цілком імовірно, що Кремль ніколи не буде підтверджувати цей факт.

Росія перекидає до Криму військову техніку ще з 2015 року 24 канал

"Військова таємниця, яку не розголошують"

З такою тезою погодилися експерти, з якими поспілкувався OBOZREVATEL. Мовляв, швидше за все, Росія дійсно могла завезти в Крим ядерну зброю, та оскільки інформація засекречена, а на самому півострові немає ніякого моніторингу міжнародних структур, то її підтвердити на 100% ніхто не зможе.

"Інфраструктура окупованого Криму пристосована для розміщення там зброї масового ураження і чи вдалося Росії модернізувати її – невідомо. Роботи такого роду мають гриф відповідної секретності. Це військова таємниця, яку не розголошують. Розвідка повинна провести ну дуже серйозну роботу зі здобування такого роду фактів, щоб підтвердити її", – розповів український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він упевнений: якщо росіяни ставили собі за завдання розмістити й застосовувати зброю масового ураження, то шести років їм би цілком вистачило для відновлення всієї інфраструктури й об'єктів.

"Тим паче, що 2015 року президент Росії Володимир Путін офіційно визнаючи участь Росії в окупації Криму, згадав, що в цьому процесі обговорювалося питання про використання зброї масового ураження, якщо операція піде якимось чином не на його користь", – додав Коваленко.

Експерт зазначив, що неможливо бути на 100% упевненим, що ядерна зброя вже є в Криму. Однак з огляду на плани й риторику Кремля, це рано чи пізно станеться.

"Крим перетворюється на офіційну військову базу, а не на якусь туристичну Мекку чи територію для підвищення добробуту місцевих. Росія вже розмістила на півострові серйозні угруповання військ, ВКС РФ, системи ПРО, здатні покривати повітряний простір до Румунії і повністю до чорноморського плацдарму, зенітно-ракетні комплекси... Про те ж саме каже й присутність таких елементів, як підводні човни "Варшав'янка" з крилатими ракетами "Калібр", здатними по дальності ураження досягати, наприклад, Києва ", – розповів він.

Війна за Крим неминуча?

Російський адвокат і політик Марк Фейгін зазначив, що "жоден військовий експерт не скаже зі 100% ймовірністю, що так, Росія доставила до Криму ядерну зброю". За його словами, дані гранично засекречені і можна тільки припускати, що ядерна зброя в Криму є.

"Тим паче, що Кремль націлений на підтримання паритету з НАТО в регіоні. Напевно, в Туреччині на одній із баз Альянсу ядерні заряди є. До того ж, є риторика, що війна за Крим неминуча, його спробують повернути назад в Україну, агресивні дії з боку країн НАТО, активність Туреччини в Закавказькому регіоні й Причорномор'ї теж викликає побоювання у Кремля", – сказав він.

Однак факт залишається: Росія давно перетворює Крим на військову морську базу і нарощує там свій військовий потенціал. Україна і її міжнародні партнери не можуть ігнорувати дії агресора, який загрожує безпеці давно вже не однієї країни, а цілого континенту.