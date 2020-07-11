Росія перетворила Крим на "срачник": фанат Путіна поскаржився на приїжджих

В окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцевf "влада" не може вирішити. А приїжджі росіяни після побаченого "срачніка" можуть і повернутися знову на відпочинок.

Про це в блоху на "Ехо Москви" написав кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний. Він вказав, що в розпал сезону півострів зустрічає російського туриста високими цінами і поганим сервісом.

"Що нам готує нинішній туристичний сезон? Однозначно зростання цін на все. Місцеві торгаші побачивши табуни материкових росіян, що мчать на кримські курорти, вирішили заробити, та так, що багато туристів в наступному році однозначно не поїдуть, якщо відкриють Туреччину і Європу. Кримський срачник з запахом шаурми і чебуреків, лайном, що зливається в море – запам'ятається багатьом", – написав він.

Горний вказав, що поки при владі знаходяться окупанти, то український півострів і далі буде "перетворюватися в гадючник, забудований шалманами".

"Подивіться на Феодосію. Місто і феодосійський район, куди входить Коктебель просто знищили за останній час. Нинішній сітіманагер рідкісний олень. Все це розуміють, включаючи Аксьонова (Сергій Аксьонов, "глава" Криму – Ред.), але ситуація зависла. Чому? Відповідь проста – по качену і по капусті", – додав він.

Також блогер відзначив, що за останній місяць ціна на пальне в Криму зросла до 53-54 рублів (понад 20 грн) за літр 95-го бензину.

Ціни на паливо в Криму "Ехо Москви"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов перевірив, скільки коштує відпочинок в окупованому Криму і з'ясував, що це в рази дорожче, ніж в Європі і навіть ОАЕ.