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7 листопада • оновлено в 15:25
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/ Суспільство

Переселили 140 тисяч: в Україні розповіли про підлість Путіна у Криму

1.3т Читати матеріал російською

Росія замінює населення на території анексованого нею Криму своїми громадянами, адже після окупації частина українців переїхала жити на материкову Україну.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла про підсумки робочої поїздки до Берліна та участь у подіумній дискусії щодо 5-ї річниці незаконної окупації півострова.

"Під різними мотивами за час окупації переселено понад 140 тисяч російських громадян", — сказала українська омбудсменка.

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Анексія Криму Росією

"РИА Новости"

Крім цього, за словами Денісової, у тимчасово окупованому Криму з 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав ЗС РФ, становить не менше 18 тис. осіб.

"Влітку цього року під час останньої кампанії було призвано не менше 3300 чоловіків, що стало найбільшою кількістю в одній кампанії", — додала вона.

Зазначається, що на зустрічі у Берліні обговорювали ситуацію із дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території українського півострова.

У зв'язку з цим омбудсменка наголосила, що для Росії не існує розуміння міжнародного, зокрема й гуманітарного права, не дотримується країна-агресорка і рішень морського трибуналу. Також РФ не виконує резолюцію ООН і порушує четверту Женевську конвенцію.

"Висловила переконання, що завдяки міжнародному тиску та посиленню санкцій можна повернути громадянам України свободу, а Україні — території", — підсумувала Денісова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на осінь 2019 року в анексованому Криму перебувають 31,5 тисячі військових Росії і до тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації та флоту. Про це на брифінгу з питань окупації українського півострова 6 листопада у штаб-квартирі ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
Тег
Крим
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Николаев Олег
Николаев Олег
Население Крыма лет за 20 удвоится. Краснодарский край перенаселён, а другого такого юга у России нет. Я лично туда рано или поздно перееду. И таких очень много. Лохи вы, хихлята, такую жемчужину потеряли ))
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семенов Александр
семенов Александр
В Крыму и так все граждане России, а переехали в Украину, тысяч 20 , это с учетом семей военных служивших в Крыму, и сбежавших на Украину. а например с Донбасса, в Крым въехало около 300 тыс, 200 тыс . из которых осели в Крыму (В основном в Севастополе ) Ну и конечно многие из жителей северных регионов России, пытаются переехать в Крым, кому то это удается, у кого то не получается , как всегда вопрос денег. могие возвращаются "несолоно хлебавши", Одно известно точно, никакой госудврственной программы. помощи переселенцам в Крым .в РФ нет. Это вам не Дальний восток . Хотя некоторая поддержка государства есть это касается высоквалифицированных врачей .
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Николаев Олег
Николаев Олег
У себя перепись населения не могут 18 лет провести и не знают сколько живёт народа. А в Крыму такая точность подсчётов )))
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