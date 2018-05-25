"Росія перемогла!" Відомий волонтер вказав на серйозний прокол українців

Україна програла в інформаційній війні з Росією, метою якої було створити інформаційний кокон і альтернативне інфополе, а потім переконати націю, що воно є реальністю.

Таку думку висловив засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега у блозі для "Української правди".

За його словами, теза про те, що "ворог на Банковій", а не в Кремлі, все частіше звучить від звичайних людей, а це означає, що загальнонаціональний інформаційний кокон, побудований для нас за нашим північним кордоном, спрацював.

"Думаю, що для інформаційної операції такого рівня потрібні були не лише бюджети і виконавці. Тут потрібні були соціологічні опитування, прихована робота з лідерами громадської думки, ЗМІ та багато іншого. Результат, як говорив Валерій Лобановський, на табло", - написав він.

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Дейнега зазначив, що українці все рідше бачать провину своїх бід в Росії, і все частіше у своїй же владі. Волонтер пояснив, що таке мислення може застосовуватися до внутрішніх проблем країни, але, коли мова йде про загиблих бійців на Донбасі - це зовсім інше.

"Упевнений, що навіть під цим текстом на мене кинуться з ненавистю та істерикою доводити, що "головний ворог - внутрішній", "війна йде, тому що вигідна Порошенку","всі на Майдан" і так далі. Чесно кажучи, я навіть не бачу сенсу відповідати. Я просто констатую цим повідомленням нашу з вами поразку в інформаційній війні. Метою якої було створити інформаційний кокон і альтернативне інфополе, а потім переконати націю, що воно є реальністю", - написав він у блозі.

Волонтер пояснив, що російська пропаганда займається зміщенням акценту ненависті з прямого агресора на когось всередині країни для демотивації населення.

Віталій Дейнега

"Я просто хочу сказати, що не бачу ознак "великої змови" і того, що Порошенко нас "зливає" на сході. Більш того, я сумніваюся, що хтось із політиків великого калібру рішучіше та ефективніше діяв би в ситуації невизначеності і хаосу 2014 року", - висловив думку Дейнега.

За його словами, конкретні вчинки першого року війни показали, що "ми з президентом по одну бік окопу, незважаючи на всі розбіжності".

"І писати під постами про загиблих, що в їхній смерті винен він, - це дешева маніпуляція і ознака програшу в інформаційній війні. Подумайте про це перед тим, як почати коментувати. Мою позицію важко назвати лояльною до влади. Але треба бути точним у звинуваченнях. У наших військових стріляє не президент", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела санкції проти головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова.