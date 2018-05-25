УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Росія перемогла!" Відомий волонтер вказав на серйозний прокол українців

4.5тЧитати новину російською

Україна програла в інформаційній війні з Росією, метою якої було створити інформаційний кокон і альтернативне інфополе, а потім переконати націю, що воно є реальністю.

Таку думку висловив засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега у блозі для "Української правди".

За його словами, теза про те, що "ворог на Банковій", а не в Кремлі, все частіше звучить від звичайних людей, а це означає, що загальнонаціональний інформаційний кокон, побудований для нас за нашим північним кордоном, спрацював.

"Думаю, що для інформаційної операції такого рівня потрібні були не лише бюджети і виконавці. Тут потрібні були соціологічні опитування, прихована робота з лідерами громадської думки, ЗМІ та багато іншого. Результат, як говорив Валерій Лобановський, на табло", - написав він.

Новини
РНБО ввела санкції проти українського ЗМІ

Дейнега зазначив, що українці все рідше бачать провину своїх бід в Росії, і все частіше у своїй же владі. Волонтер пояснив, що таке мислення може застосовуватися до внутрішніх проблем країни, але, коли мова йде про загиблих бійців на Донбасі - це зовсім інше.

"Упевнений, що навіть під цим текстом на мене кинуться з ненавистю та істерикою доводити, що "головний ворог - внутрішній", "війна йде, тому що вигідна Порошенку","всі на Майдан" і так далі. Чесно кажучи, я навіть не бачу сенсу відповідати. Я просто констатую цим повідомленням нашу з вами поразку в інформаційній війні. Метою якої було створити інформаційний кокон і альтернативне інфополе, а потім переконати націю, що воно є реальністю", - написав він у блозі.

Волонтер пояснив, що російська пропаганда займається зміщенням акценту ненависті з прямого агресора на когось всередині країни для демотивації населення.

Віталій Дейнега

"Я просто хочу сказати, що не бачу ознак "великої змови" і того, що Порошенко нас "зливає" на сході. Більш того, я сумніваюся, що хтось із політиків великого калібру рішучіше та ефективніше діяв би в ситуації невизначеності і хаосу 2014 року", - висловив думку Дейнега.

За його словами, конкретні вчинки першого року війни показали, що "ми з президентом по одну бік окопу, незважаючи на всі розбіжності".

"І писати під постами про загиблих, що в їхній смерті винен він, - це дешева маніпуляція і ознака програшу в інформаційній війні. Подумайте про це перед тим, як почати коментувати. Мою позицію важко назвати лояльною до влади. Але треба бути точним у звинуваченнях. У наших військових стріляє не президент", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела санкції проти головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віталій ДейнегаПетро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкти
інформаційне опірпропаганда
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги