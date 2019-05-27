Росія не має наміру повертати українських моряків: названа причина

Росія не буде повертати Україні захоплені кораблі і моряків, як того зажадав Міжнародний трибунал з морського права ООН, оскільки вона ігнорує міжнародне право.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Белсат".

На його думку, в світовому співтоваристві немає важелів, здатних вплинути на рішення Кремля. "І навіть якщо уявити собі, що нові санкції будуть дійсно введені – змусить це Росію відмовитися від свого бачення ситуації в Керченській протоці?" – задався питанням журналіст.

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Полонені моряки

Показовим, за словами Портникова, є саме ставлення Росії до міжнародного права.

Так, РФ свого часу підписала Будапештський меморандум про визнання країнами територіальної цілісності одна одної, проте продовжує вважати, що анексія Криму не виходить за рамки документу.

"Точно так само Росія не визнає юрисдикції Міжнародного морського суду на тій підставі, що акваторія Азовського моря і Керченської протоки – внутрішні води Росії і України, отже, міжнародне морське право на них не поширюється. На якій підставі у внутрішніх водах Росії і України можна затримувати українські судна, відповіді немає, тому що діє зовсім інша логіка – логіка вседозволеності", – підкреслив Портников.

Він також зазначив, що в майбутньому арбітражі в Гаазі, який буде розглядати російсько-український конфлікт, Росія все ж візьме участь, але тільки для того, щоб показати, що його рішення нічого для неї не значать.

Віталій Портников 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Пізніше вони визнали себе військовополоненими.

17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.

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