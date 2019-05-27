ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Росія не має наміру повертати українських моряків: названа причина

1.3тЧитати матеріал російською

Росія не буде повертати Україні захоплені кораблі і моряків, як того зажадав Міжнародний трибунал з морського права ООН, оскільки вона ігнорує міжнародне право.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Белсат".

На його думку, в світовому співтоваристві немає важелів, здатних вплинути на рішення Кремля. "І навіть якщо уявити собі, що нові санкції будуть дійсно введені – змусить це Росію відмовитися від свого бачення ситуації в Керченській протоці?" – задався питанням журналіст.

Новини
На КремльТВ обвинили НАТО в плене украинских моряков
Полонені моряки

Полонені моряки

Показовим, за словами Портникова, є саме ставлення Росії до міжнародного права.

Так, РФ свого часу підписала Будапештський меморандум про визнання країнами територіальної цілісності одна одної, проте продовжує вважати, що анексія Криму не виходить за рамки документу.

"Точно так само Росія не визнає юрисдикції Міжнародного морського суду на тій підставі, що акваторія Азовського моря і Керченської протоки – внутрішні води Росії і України, отже, міжнародне морське право на них не поширюється. На якій підставі у внутрішніх водах Росії і України можна затримувати українські судна, відповіді немає, тому що діє зовсім інша логіка – логіка вседозволеності", – підкреслив Портников.

Він також зазначив, що в майбутньому арбітражі в Гаазі, який буде розглядати російсько-український конфлікт, Росія все ж візьме участь, але тільки для того, щоб показати, що його рішення нічого для неї не значать.

Віталій Портников

Віталій Портников

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки