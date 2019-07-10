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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Росія – не агресор": канал Медведчука перед виборами покаже фільм з Путіним

2.3т Читати матеріал російською

Телеканал "112 Україна" 16 липня, перед виборами до Верховної Ради, покаже скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine).

Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун. Головними героями виступають глава РФ Володимир Путін і його кум, проросійський політик Віктор Медведчук.

Фільм заснований на розповідях Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко і доповнюється висловлюваннями Путіна.

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У стрічці нібито розповідається історія України з 2003 року, де війна з РФ на Донбасі називається "громадянською", і самого Медведчука величають "лідером опозиції".

Росія зображена не як країна-агресор. Режисер дотримується виключно російської версії подій в Україні з 2014 року.

Прем'єра фільму відбулася 4 липня на італійському кінофестивалі в Таорміні, де були присутні Медведчук з Марченко.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Медведчук зі своїми соратниками знову злітав до Москви, де відзначився кількома скандальними заявами. Раніше інший канал кума Путіна також анонсував телеміст з пропагандистами Кремля.

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Теми
Російсько-український конфлікт Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Олівер Стоун
Місце
Україна
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